Stricken, Spielen und Spaß haben

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Renate Zilm (76) packt ein Set aus Kapuzenjacke, Handschuhen und Pudel aus - alles in Handarbeit für die Urenkelin gestrickt. Brigitte Behm (78) verwandelt ausgediente Sektkorken durch ihre Häkelkünste in neckische Fliegenpilzanhänger, und Waltraud Grüneberg (76) bestickt ein Kopfkissen nach Hardanger Art. In der gemütlichen Runde sitzen noch weitere Handarbeitsdamen, lassen ihre Nadeln klappern, fachsimpeln und tauschen den neusten Klatsch aus. "Die Gemeinschaft tut mir gut, man bekommt auch neue Anregungen", sagt Herta Pankow, die mit 96 Jahren die Älteste am Tisch ist.

Der Handarbeitstreff (14-tägig immer donnerstags) gehört zu den vielen ständigen Angeboten im Mehrgenerationenhaus (MGH) der Arbeiterwohlfahrt in der Komarowstraße 42e. Weitere sind zum Beispiel eine generationsübergreifende Singegruppe (montags ab 14.30 Uhr), ein Treff der Schachfreunde (jeden Freitag ab 13 Uhr), Line-Dance (dienstags von 9 Uhr bis 11.30 Uhr), Nähkurse (vierzehntägig mittwochs) und eine Kinder-Jugendtanzgruppe (Donnerstag, 16 Uhr). Unter dem Motto "Gemeinsam spielen, Spaß haben, Sport treiben" treffen sich immer samstags Eltern oder Großeltern mit Kindern von zwei bis vier Jahren in der Turnhalle Holzstraße zu Bewegungsspielen.

"Im vergangenen Jahr hatten wir viele tolle Veranstaltungen, daran wollen wir anknüpfen", sagt Catharina Schulze, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus. Knapp 7000 Besucher haben die Freizeitangebote genutzt. Ob kreativ, sportlich, kulturell oder spielerisch- für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Die Kinder - und Jugendtanzgruppe ist dabei einer der Neuzugänge. Obwohl sie erst seit einigen Monaten proben, haben sich die Kinder schon bei einigen öffentlichen Auftritten präsentiert.

Der neue Flyer mit dem Programm bis März ist fertig. Höhepunkte sind dabei am 23. Januar, 19 Uhr, ein Vortrag von Ursula Hellmuth zum Umgang mit kindlichen Träumen. Drei Gänge der traditionellen russischen Küche können Interessierte am 7. Februar, um 9 Uhr, zubereiten und danach verspeisen. Maximilian Goerth frischt am 19. Februar, ab 17 Uhr, die Kenntnisse zum Thema Erste Hilfe auf. Zum Internationalen Frauentag am 8. März, 10 Uhr, wird zum Brunch-Bufett eingeladen, und am 14. März, 15.30 Uhr, kann man im Kreativstübchen Eier in Batik-Technik färben. Einen Grund zum Feiern gibt es im September - das zehnjährige Jubiläum des MGH steht an.