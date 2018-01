Riesenwanze als Sonntagsbraten

Roland Mischke/Uwe Stiehler

Berlin (MOZ) Leckere Wespenlarven, köstliche Termiten-Königinnen, knusprig frittierte Heuschrecken und knackige Riesenwanzen - was für uns nach Dschungelprüfung klingt, gilt andernorts als Delikatesse. Eine neue Verordnung könnte auch die Deutschen auf den Insektengeschmack kommen lassen.

Seit Mai 2017 wird den Schweizern eine Rarität als Burger angeboten: Insekten. Das sind verarbeitete Mehlwürmer. Larven des Mehlkäfers (Tenebrio molitor), Wanderheuschrecken (Locusta migratoria) und Grillen (Acheta domesticus). In der Supermarktkette Coop sind in den Regalen entsprechende "August Burger" und Bällchen zu finden, seit kurzem auch Energieriegel, die aus Grillen gefertigt werden, eine süßliche Note haben und jüngeren Leuten gefallen.

Mehlwürmer, das liest sich nicht appetitlich, schmeckt aber. Und ist gesund. Larven von Mehlkäfern etwa enthalten viele ungesättigte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die waren bisher überwiegend aus Fisch zu bekommen, nun sind die hochwertigen und weitgehend fettfreien Proteine ohne fischigen Geruch zu haben. Denn Insekten könnten nun den Lebensmittelmarkt aufrollen. Sie stehen jedenfall beim Nährwert Fleisch in nichts nach.

Bisher waren sie in der Bundesrepublik als Lebensmittel verboten, seit 1. Januar gilt eine neue Novel-Food-Verordnung. Hersteller von insektenhaltigen Speiseprodukten in der EU dürfen ihre Delikatessen prüfen lassen und verkaufen.

Eine gute Nachricht für Baris Özel und Max Krämer, die in Osnabrück einen "Insekten-Burger" entwickelt hatten, dessen Fleisch etwa zur Hälfte aus Buffalo-Würmern (Getreideschimmelkäferlarven) besteht. Mit ihrer Firma Bugfoundation wollen sie ihren Würmer-Burger europaweit vertreiben. Krämer sagte, er hätte vor einigen Jahren in Südostasien, in Thailand, Insekten probiert und wäre dort auf den Geschmack gekommen. In Thailand kann man an Imbissständen frittierte Insekten als Fingerfood kaufen wie bei uns Bratwurst.

Die Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen propagiert bereits seit 2003 die Schmackhaftigkeit von Insektennahrung.

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die FAO Würmer und Heuschrecken als Leckerbissen anpreist. Denn Fleisch aus Insekten herzustellen ist viel effizienter und ressourcenschonender, als das Halten von Kühen und Schweinen. Bis ein Kilo Rindfleisch auf dem Teller liegt, werden 15000 Liter Wasser verbraucht und 25 Kilogramm Futter und große Flächen für Weiden und den Futteranbau benötigt. Aus zwei Kilo Futter ist dagegen ein Kilo Insektenmasse herzustellen, ohne dass eine aufwendige, energie- und flächenintensive Futterproduktion vonnöten wäre.

Mehr als eine Million Insektenarten gibt es, rund 2100 davon gelten bisher als essbar. Einige haben ein Zitrusaroma, andere schmecken nussig, wieder andere wie Krabben. Und sie nicht zu essen, ist weltweit betrachtet eher die Ausnahme als die Regel. Die FAQ schätzt, dass für etwa zwei Milliarden Menschen Insekten, in welcher Form auch immer zubereitet, zur traditionellen Ernährung dazugehören.

In Nigeria gilt die Termiten-Königin als Delikatesse. Die japanische Küche kennt gekochte Wespenlarven und frittierte Zikaden, auf Bali ist gegarte Libelle eine Spezialität, und die Thailänder essen neben Wasserkäfern und Schaben auch gern Riesenwanzen. In den USA wurde jüngst beim Brooklyn-Bugs-Festival in New York Bruschetta mit Mehlwürmern als besonderes Appetithäppchen angeboten.

Selbst in Europa werden Maden und Würmer als Geschmackserlebnis populär. In Belgien und den Niederlanden werden Insektenarten sowohl importiert als auch in Insektenfarmen gezüchtet, verwertet und hübsch abgepackt im Supermarkt verkauft. Günstiger ist der Proteinbedarf der Bevölkerung nicht zu decken. In den Niederlanden und Belgien sind die Burger halb aus Buffalo-Würmern, halb aus Gemüsemasse bereits auf dem Markt.

Der Insektenforscher Arnold van Huis von der Universität Wageningen sagt: "Es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen, Insekten zu essen, aber viele dafür."