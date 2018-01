Sternsinger im Rathaus

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" heißt das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen 2018. Die Sternsinger, die in den Gewändern der Heiligen Drei Könige geschlüpft waren, machten damit auf die Lebenssituation von arbeitenden Kindern aufmerksam. Die Dreikönigssinger sammelten bisher 7500 Euro in Angermünde und Schwedt für Projekte gegen Kinderarbeit und für die Schulbildung von Mädchen und Jungen in Indien. Bürgermeister Jürgen Polzehl empfing sie im Schwedter Rathaus am Montagnachmittag.

Seit Tagen sind die Kinder von Haus zu Haus durch die Stadt und die Ortsteile gezogen, sie besuchten auch Pflegeeinrichtungen, sangen Lieder und segneten die Häuser. Sie klopften an Hunderte von Türen. Überall wurden sie herzlich empfangen. Sie sammelten für benachteiligte Kinder und wurden so selbst zu einem wahren Segen. Auch für jene Menschen, die sie besuchten - Familien, Alleinstehende und vor allem viele ältere Menschen. Das Rathaus war die (fast) letzte Station auf ihrer Reise.

Die Sternsinger übergaben während ihres Besuches im Schwedter Rathaus traditionell das Segenszeichen "20*C+M+B+18" ("Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus"). Bürgermeister Jürgen Polzehl brachte es über der Tür seines Büros an und übergab eine Spende.

Rund 25 Kinder und Jugendliche waren in diesem Jahr in Schwedt als Sternsinger unterwegs. 15 waren es in Angermünde. Die katholische Gemeinde wurde dabei erneut aktiv unterstützt von den evangelischen Gemeinden. So wurde die katholische Aktion des Kindermissionswerkes Dreikönigssingen zu einer ökumenischen Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das Anliegen verbindet.

Weltweit müssen 152 Millionen Mädchen und Jungen unter oft unwürdigen, gefährlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten. Allein in Indien sind 60 Millionen junge Menschen davon betroffen. Sie müssen arbeiten, weil ihre Familien arm sind und die Eltern kein gesichertes Einkommen haben. Dadurch können sie oft keine Schule besuchen und sind zudem erheblichen gesundheitlichen Schädigungen ausgesetzt.

Wie es den Kindern in Indien geht, damit haben sich die Teilnehmer der Sternsingeraktion in mehreren Vorbereitungstreffen auseinandergesetzt und einen bewegenden Film über Kinderarbeit in Indien gesehen.