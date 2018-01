"Ich könnte 60 ankreuzen"

Stephanie Lubasch

Angermünde (MOZ) In diesem Jahr wäre Bärbel Wachholz, eine der bekanntesten Schlagersängerinnen der DDR, 80 Jahre alt geworden. Der Journalist Michael-Peter Jachmann, der der Künstlerin unter anderem in Angermünde, ihrem Geburtsort, eine Dauerausstellung gewidmet hat, sucht dazu ihre 30 beliebtesten Hits, um sie auf CD zu pressen. Mit Stephanie Lubasch hat er über sein Projekt gesprochen.

Herr Jachmann, können Sie sich noch an das erste Lied erinnern, das Sie von Bärbel Wachholz gehört haben?

Das war "Ich steige dir aufs Dach" von 1958. Ich wusste damals noch nicht, dass es von Bärbel Wachholz ist. Als kleiner Junge habe ich das Lied, wenn es im Radio lief, gern mitgesungen - auch, wenn meine Mutter sagte: "Du sollst nicht immer Schlager singen!"

Und wann haben Sie sie dann bewusst als Künstlerin wahrgenommen?

In den 70er-Jahren durch den "Klimperkasten". Diese Radio-Sendung lief oft, wenn ich meiner Mutter beim Abwasch half, und die sagte dann immer: "Das sind die Lieder aus meiner Jugendzeit", aus den 50er-, 60er-Jahren also. Und da waren auch viele Titel von Bärbel Wachholz dabei.

Wussten Sie damals schon, dass die Sängerin aus Angermünde stammt?

Es hieß damals immer, sie sei aus Eberswalde. Meine Mutter aber war Leiterin der Angermünder Urkundenstelle, und eines Tages fand sie dort den Geburtseintrag von ihr.

Was unterscheidet Bärbel Wachholz für Sie von anderen Schlagersängerinnen?

Ihre gesamte Persönlichkeit. Sie war eine sehr schöne Frau mit einer unglaublich schönen Stimme, die ihre Lieder aber auch gut auf der Bühne gestalten konnte. Und das, obwohl die Sänger damals ja noch an den Standort des Mikros gebunden waren. Bei ihren Bühnenshows, von denen ich leider keine mehr live erleben konnte, soll sie auch viel schauspielerisches Talent gezeigt haben. Am Ende denke ich, war es die Vielfalt, die sie einmalig gemacht hat.

... und ihr offenbar bis heute Fans sichert, oder?

Ich glaube, die Menschen fesselt noch all das, was ich gerade aufgezählt habe. In den Medien findet Bärbel Wachholz ja heute kaum mehr statt. Sicher auch, weil sie ja schon 1984 gestorben ist. In der DDR aber hatte sie eine millionenfache Hörergemeinde. Aus den 50er-, 60er-Jahre ist sie noch immer eine der Präsentesten.

Wann kam Ihnen die Idee, die Fans entscheiden zu lassen, was auf eine Geburtstags-CD kommt?

Ich habe ja schon viel zu Bärbel Wachholz gemacht - dass ich die erste CD mit ihren Liedern veröffentlicht habe, ist jetzt bereits zehn Jahre her. 2014 zum Beispiel brachte ich eine CD heraus, auf der Interpreten ihre Lieder singen, die sie gekannt oder verehrt haben; zwei Jahre später erschien dann "Das Fernsehbuch" inklusive Doppel-DVD. Nun habe ich überlegt, was man zum 80. von Bärbel Wachholz machen kann. Sampler mit ihren Liedern gibt es viele, aber alle wurden von Redakteuren zusammengestellt. Ich dachte, ich frage lieber mal die Fans, welche ihrer Lieder sie am besten finden.

Und wie funktioniert das?

Ein Fotograf hat mir dafür auf meiner Website eine Umfrage gebaut. Dort kann man noch bis zum 1. Juli aus insgesamt 211 Titeln bis zu 30 wählen. Die 30 Aufnahmen, die ganz am Ende der Abstimmung in der Summe vorn liegen, sollen dann zum 80. Geburtstag von Bärbel Wachholz im Oktober auf CD erscheinen. Im Moment liegt übrigens das Lied "Mama" in Führung.

Welches ist denn Ihr liebster Wachholz-Song?

Das ist schwer zu sagen, weil sie so viele tolle Lieder hatte. Aber auch für mich steht wohl "Mama" an erster Stelle. Viele denken dabei ja immer gleich an Heintje. Aber Bärbel Wachholz hat den Titel schon 1964 sehr überzeugend interpretiert, voller Gefühl und Herzenswärme. Sehr schön ist aber auch "Kleiner Mann" von 1973. Ich habe natürlich versucht, selbst 30 Titel auszuwählen, aber es war eine Qual, mich zu beschränken. Ich hätte wenigstens 60 ankreuzen können!

Abstimmung im Internet unter www.bärbel-wachholz.de