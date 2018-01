Andrea Linne

Bernau (MOZ) 500 Tonnen Baustahl und 2700 Kubikmeter Beton sind verbaut. Der Kran steht noch, ein immergrüner Kranz und bunte Bänder flattern im Wind. Für den Neubau am Immanuel Klinikum Bernau wurde am Montag Richtfest gefeiert.

Doch das Besondere ist die Sache mit dem Knick. Wie Architekt Markus Legiehn, der dieses neue Haus entworfen hat, sagt, öffnet sich künftig genau im Knick der Hauptzugang zur Klinik und empfängt mit breiten Armen die Patienten.

Die erhalten in dem fast 26 Millionen Euro teuren Bau bis Anfang 2019 beste Bedingungen. Nur noch in Zweibettzimmern anstatt der bisher in der Klinik vorhandenen Dreibettzimmer dürfen sie gesunden. Nach der Grundsteinlegung im Oktober 2016 haben sich zahlreiche heimische Firmen an der Ladeburger Straße ins Zeug gelegt. Aktuell krempeln täglich 50 Bauleute die Arme hoch.

Der dreigeschossige Ergänzungsbau wird über zwei Verbindungsgänge mit dem dahinter liegenden Haus verbunden. 5200 Quadratmeter Fläche kommen hinzu.

Die Erweiterungen in zahlreichen Funktionsbereichen tragen den veränderten Prozessen und neuen Anforderungen in der Medizin sowie den steigenden Patientenzahlen Rechnung, so Udo Schmidt, geschäftsführender Direktor der Immanuel Diakonie.

Er wünschte dem Haus auch weiterhin gutes Gelingen und betonte die Bedeutung für die Hochschulmedizin. So entsteht im vierten Obergeschoss ein multifunktioneller Konferenzraum, der auch für Patientenveranstaltungen und als Hörsaal der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane in Neuruppin. Der Nachwuchs erhält in Bernau wie in zahlreichen anderen Kliniken der Region sein praktisches Rüstzeug.

Im Erdgeschoss gibt es neben dem neuen Eingangsbereich mit Foyer, Cafeteria, Wartebereich sowie An-und Abmeldung auch Untersuchungs- und Behandlungsräume für die Funktionsdiagnostik. Die Intensivstation erhält zwölf zusätzliche Betten, die mit der bestehenden Station und dem OP verbunden sind.

Im ersten Obergeschoss wird die Intermediate Care (IMC) als eigene interdisziplinäre Pflegeebene mit 37 Betten eingerichtet. Die IMC dient der Intensivüberwachungspflege und ist das Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation. Im zweiten Obergeschoss entsteht eine Normalpflegeebene mit 38 Betten.

Das neue Gebäude schafft zudem Platz für Umbauten im bestehenden Klinikkomplex. Die Rettungsstelle erhält eine Verjüngungskur. Die Geburtshilfe und Physiotherapie werden modernisiert. Theologe Andreas Linke, der Geschäftsführer der Krankenhaus Bernau GmbH, lobte vor den vielen anwesenden Mitarbeitern den Baufortschritt. Noch während er auf die Flächenerweiterung und verbesserte medizinische Betreuung der Patienten einging, hob sich plötzlich der Richtkranz. Kurz und knackig betonte Bernaus Bürgermeister André Stahl die Wichtigkeit der Investition. Eine gute Hand wünschte er allen Beschäftigten des Klinikums. Die Gäste wärmten sich bei Punsch und Grillwurst. Bei einem kleinen Rundgang ließen die Verantwortlichen einen ersten Eindruck von dem Neubau zu.

Viele erinnerten sich noch an die alte Baracke, die einst auf der Fläche stand, an Medikamentenlager und die vielen Investitionen, die in das Herzzentrum Bernau in den zurückliegenden 20 Jahren realisiert wurden. Für die ganze Region hat die Klinik inzwischen eine immens große Bedeutung erlangt.

Wenn sich das Frühjahr 2019 einstellt, soll auch ein um 2000 Quadratmeter vergrößerter Patientengarten zum Verweilen einladen. Außerdem spendet das Immanuel Klinikum Bernau für jeden für die Bauarbeiten gefällten Baum zusätzlich 100 Setzlinge in einem Landschafts- und Schülerprojekt in Nordkamerun. Das Aufforstungs- und Bildungsprojekt in der Sahelzone südlich der Sahara wird von der Europäischen Baptistischen Mission gefördert.