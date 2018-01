Typografische Wortbilder

Andrea Linne

Panketal (li) Gunnar Riemelt eröffnet in diesem Jahr den Ausstellungsreigen im Panketaler Rathaus. Seit Eröffnung des Gebäudes am 9. Dezember 1995 gab es laut Daniela Vollnhals, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mehr als 130 Ausstellungen in der Galerie Panketal. Durchschnittlich sind die Arbeiten verschiedener Hobby- und Berufskünstler zwei Monate zu sehen, sodass es zu sechs Wechselausstellungen pro Jahr kommt. Den Themen und der Art der Darstellung sind dabei kaum Grenzen gesetzt, es überwiegt aber die Foto-, Mal- und Zeichenkunst.

Riemelt, der nun bis zum 27. Februar seine typografischen Arbeiten zeigt, bittet heute zur Vernissage. Um 18 Uhr können sich Interessierte direkt vom Künstler in die Arbeiten einführen lassen, die der Grafikdesigner "Bilder zum Lesen" genannt hat. Gedichte oder Wörter werden dabei farbenfroh künstlerisch-grafisch übersetzt.