Ja zur Brötchentaste

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In den Straßen der Angermünder Innenstadt herrscht zu Spitzenzeiten ganz schön viel Verkehr. Parkplätze sind zu den Hauptgeschäftszeiten oft rar. Manchmal stockt der fließende Verkehr, weil Falschparker den Weg versperren. Auch Einfahrten in der Rosenstraße werden dabei zugeparkt.

Das zeitlich begrenzte Parken mit Parkscheibe und gegen Gebühr mit Parkscheinautomaten erhöht die Chancen, eine Parklücke vor Geschäften oder Einrichtungen zu ergattern. Manchen Kunden oder Besuchern reichen wenige Minuten für ihre Besorgungen. Durch die sogenannte Brötchentaste an Parkscheinautomaten, die das Parken für einige Minuten kostenlos ermöglicht, könnte sich die Situation noch etwas entschärfen.

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung hatte sich im November bereits für den Vorschlag der Verwaltung ausgesprochen, die sich im Vorfeld zudem mit Händlern und Mitgliedern der Angermünder Einkaufsmeile verständigte. Die Stadtverordnetenversammlung hat kürzlich die Parkgebührensatzung einstimmig beschlossen.

Damit werden in diesem Jahr nach der Anschaffung neuer Parkscheinautomaten die ersten 15 Minuten parken gebührenfrei. Jede weitere halbe Stunde parken kostet dann 50 Cent. Die Höchstparkdauer in den Bereichen, in denen zukünftig Parkscheinautomaten im Einsatyz kommen, beträgt drei Stunden.Damit ist während dieser Zeit auch ein Arzt- oder Friseurbesuch möglich.

Kostenpflichtig soll das Parken nach dem Austausch oder der Neuinstallation der Automaten in der Rosenstraße und perspektivisch im Hauptbereich der Berliner Straße sowie in der Brüderstraße am Markt werden.

In der Diskussion der SVV begrüßte der Stadtverordnete Volkhard Maaß, dass die "Brötchentaste" als Entlastung für Kurzparker kommt. "Ich bin aber enttäuscht, dass für eine halbe Stunde der Preis höher ist als in der Schönhauser Allee in Berlin", meinte er. Zudem sollte die Diskussion weitergehen, schlug er vor. Für Pflegedienste sei oft eine längere Parkzeit nötig. Auch für bestimmte Unternehmen müsse man eine Lösung hinkriegen. "Wie es jetzt geregelt ist, auf Kulanz, das ist kein Weg. Vielleicht sollte man einen Passus einarbeiten, um Rechtssicherheit zu bekommen."

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Olaf Theiß, stimmte dem Hinweis zu: "Bestimmte Berufsgruppen sollte man aufnehmen", sagte er.