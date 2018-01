Brieselang wächst weiter

Patrik Rachner

Brieselang (MOZ) Neuer Höchststand: Die Zahl der Einwohner in der Gemeinde Brieselang ist erneut gestiegen. Wie Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) am Montag auf Anfrage bestätigte, leben aktuell 11.861 Menschen (Stand Jahresende 2017) im Brieselanger Kerngebiet und den beiden Ortsteilen Bredow und Zeestow. Insgesamt stieg die Einwohnerzahl damit gegenüber dem Jahr 2016 um rund 200 an.

"Wir erwarten bis Februar noch einen weiteren Schub", betonte der Verwaltungschef vor dem Hintergrund der dann möglicherweise beendeten Bauvorhaben, neue Wohngebiete entstünden schließlich. In Zeestow ist die Bevölkerungszahl mittlerweile auf 712 angestiegen, die magische 700er Marke konnte damit geknackt werden. In Bredow leben derzeit mehr als 600 Menschen. "Wir rechnen auch perspektivisch mit weiterem Zuzug in das Gemeindegebiet. Zahlen lassen sich aber aktuell noch nicht hochrechnen", so Garn weiter. Der Bürgermeister glaubt daran, dass die Gemeinde noch ein paar Tausend Einwohner mehr verkraften kann, nicht aber ohne die entsprechende soziale Infrastruktur vorzuhalten, Stichworte wie Schulen, Kitas und Horte nannte er. "Da müssen wir ohnehin mehr tun."