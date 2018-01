Die Müllkippe der Welt schließt

Felix Lee

Peking (MOZ) Die Volksrepublik China war viele Jahre lang der weltweit größte Importeur von Müll. Doch das soll nun ein Ende haben - für Deutschland ist das ein Problem.

Zwei Jahrzehnte lang schien die Müllentsorgung in Deutschland kein Problem mehr zu sein. Der Grund: Das aufstrebende China mit seinem Heißhunger nach Rohstoffen nahm den Müll der Deutschen dankbar an.

Der weltgrößte Importeur will nun aber den Abfall aus dem Ausland nicht mehr. In einem Schreiben an die Welthandelsorganisation hatte die chinesische Regierung schon im vergangenen Juli mitgeteilt, dass zum Schutz der eigenen Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung zum Jahreswechsel die Einfuhr von Hausmüll verboten wird.

Insgesamt 24 Müllsorten sind betroffen, darunter Plastikmüll und Schlacke aus der Stahlproduktion. Nicht einmal Textilreste oder Papier werden mehr angenommen. Metallschrotte, alte Kabel, Altpapier und Kunststoffe dürften nur noch Verunreinigungen von 0,5 Gewichtsprozent aufweisen.

China zieht damit eine "grüne Mauer" um seine Grenzen, der die gesamte deutsche Abfallwirtschaft umkrempeln könnte. 2016 hatte die Bundesrepublik noch 1,12 Millionen Tonnen Mu¨ll nach China geschifft, davon 1225 Tonnen Sondermu¨ll. Aus dem Rest der Welt waren es 7,3 Millionen Tonnen. Das entspricht 56 Prozent der weltweiten Einfuhren.

Wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass die Volksrepublik zur weltgrößten Müllkippe werden konnte, hängt unmittelbar mit Chinas Aufstieg zur Werkbank der Welt zusammen. Als das Land ab den frühen neunziger Jahren damit begann, den Rest der Welt mit Jeanshosen, Sportschuhen, Kühlschränken und Fernsehbildschirmen zu beglücken, entstand für die Logistikunternehmen ein großes Missverhältnis. Die gigantischen Containerschiffe, die die chinesischen Häfen voll beladen verließen, kehrten leer zurück. Denn selbst brauchten die Chinesen aus dem Ausland nur wenig - oder sie konnten sich ausländische Ware damals schlicht nicht leisten.

Das Land importierte zeitweise über 70 Prozent des weltweit anfallenden Elektroschrotts. Auch fu¨r den Plastikabfall fanden die chinesischen Abfallunternehmen Verwendung. Sie heuerten Wanderarbeiter an, die sich an die mu¨hselige Arbeit machten, den Mu¨ll zu sortieren. Dass darunter giftige Stoffe zu finden waren und die Arbeitskra¨fte oft auch scha¨dlichen Gasen ausgesetzt waren, ku¨mmerte in China lange Zeit niemanden.

Doch dieses Geschäftsmodell funktioniert nun nicht mehr. Umwelt- und Gesundheitsbestimmungen gibt es zwar in China schon lange. Inzwischen werden sie aber auch befolgt. Hinzu kommt, dass die Chinesen inzwischen selbst gigantische Müllberge anhäufen.

Nach offiziellen Angaben hat das Riesenreich im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Tonnen Hausmüll produziert und weitere 3,3 Milliarden Tonnen Industrieabfälle. Vor zehn Jahren waren es nicht einmal halb so viel. Trotz der zahlreich errichteten modernen Recycling- und Müllverbrennungsanlagen kommt die Abfallwirtschaft nicht mehr hinterher, den Müll zu verbrennen oder wiederzuverwerten. Vor den meisten Millionenstädten türmen sich gewaltige Müllberge auf.

Die chinesische Regierung hat das Problem erkannt. Dem jüngsten Fünfjahresplan sollen in den kommenden Jahren umgerechnet mehr als 20 Milliarden Euro in den Bau neuer Verbrennungsanlagen gesteckt werden. Der Müll aus dem Ausland wird dafür aber nicht benötigt.

Wenn Abfallunternehmen im Ausland nun glauben, dass die chinesische Regierung schon häufig Änderungen angekündigt habe, sie aber dann nicht umsetzte, dann dürften sie sich nach Ansicht des chinesischen Umweltaktivisten Huang Xiaoshan diesmal täuschen: "China meint es mit dem Umweltschutz inzwischen äußerst ernst."