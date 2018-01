B-96-Gegner laden zum nächsten Treffen ein

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Wenn auchdie B-96-Ortsumgehung für Fürstenberg noch lange auf sich warten lässt - eine Beruhigung des innerstädtischen Straßenverkehrs entlang der Magistrale der Wasserstadt sollte möglichst zeitnah bewerkstelligt werden. Diese Überzeugung teilen zwei Fürstenberger B-96-Bürgeriniativen (BI) mit unterschiedlichen Zielen, die Arbeitsgruppe "Lebendiges Fürstenberg" und die BI "B 96-raus!".

Bei Bund und Land machte der Verein Brückenschlag zudem im vergangenen August einen entsprechenden Forderungskatalog auf: ein Nachtfahrverbot für Lkw im Durchgangsverkehr, Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet und in allen Ortschaften zwischen Neubrandenburg und Nassenheide, eine deutlich höhere Lkw-Maut auf Bundesstraßen als auf Autobahnen und die Verlegung der Europastraße E 251 von der B 96 auf die Autobahnen 20 und 11.

Allerdings erhielten die Initiativen von Bund und Land einen abschlägigen Bescheid, teilt der Brückenschlag e.V. mit, der jetzt zu einer Veranstaltung zu dem Thema in die Alte Reederei Fürstenberg einlädt. Am 17. Januar findet die öffentliche Diskussion statt, Beginn ist um 18 Uhr. Beratschlagt werden soll, "welche Schritte wir sinnvollerweise als nächstes unternehmen sollten, um Maßnahmen zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf der B 96 zu erreichen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Zugleich weisen die Veranstalter darauf hin, dass die Stadt Fürstenberg schon lange vor besagter Initiative eine Verkehrsberuhigung beantragte: bereits 2005 eine generelle Tempo-30-Regelung auf der gesamten Ortsdurchfahrt, sechs Jahre später das Lkw-Nachtfahrverbot und im Jahr darauf die inzwischen beschlossene Lkw-Maut auf der Bundesstraße. Überdies befürwortet die Kommune den jüngsten Vorstoß des Vereins Brückenschlag, der von beiden BI unterstützt wird. "Wir hatten beim Schreiben unserer Briefe an das Landratsamt und das Bundesverkehrsministerium nicht gedacht, dass wir mit unseren Vorschlägen sofort offene Türen einrennen würden. Wir hatten vielmehr erwartet, dass wir uns zur Durchsetzung der Maßnahmen weit mehr Unterstützung suchen müssen", merkt Bernhard Hoffmann aus Steinförde für die Veranstalter an.

Geprüft werden soll nun, was aus dem breiten Konsens im September geworden ist: "Haben die damals vertretenen Abgeordneten ihre Parteien auf Gemeindeebene motivieren, einbeziehen und (...) überzeugen können?" Der Verein Brückenschlag kündigt an, dass für die sogenannte Konsens-Werkstatt erneut Vertreter von Parteien eingeladen worden sind. Die Gesprächsleitung liegt in den Händen des Fürstenberger Rechtsanwaltes Wolfgang Waldorf.