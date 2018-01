Weder Geld noch Plan für die Modernisierung der Schleuse

Martin Risken

Kannenburg (GZ) Der Schaden, den die Tourismuswirtschaft durch die Sperrung der Schleuse Kannenburg haben wird, dürfte enorm sein. Denn zurzeit gibt es weder einen Zeitplan noch eine Kostenschätzung für die Instandsetzung des 104 Jahre alten Bauwerks. Kurz vor Weihnachten verfügte das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde die sofortige Sperrung der Schleuse.

Damit ist das Wassersportrevier Templin von der Havel getrennt, was auch Auswirkungen auf das Zehdenicker Revier haben dürfte. Zehdenicks Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) hat daher das Interesse der Havelstädter bekundet, an den Gesprächen zur Wiederaufnahme des Schleusenbetriebes beteiligt zu werden.

Wie der Leiter des WSA Eberswalde, Peter Münch, am Montag ankündigte, habe Templins Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke) für Ende Januar alle von der Schleusensperre Betroffenen zu einem Gespräch ins Templiner Rathaus eingeladen. Zu den Betroffenen zähle auch die Templiner Fahrgastschifffahrt mit ihren drei Booten, die sich womöglich für ein oder zwei Jahre neue Routen suchen müsste, denn eine Umfahrt der Schleuse Kannenburg von und nach Templin sei nicht möglich, so Münch. Auch die Gaststätte der Familie Berlin, direkt an der Schleuse gelegen, dürfte sich auf erhebliche Umsatzeinbußen einstellen. Denn die Templiner Gewässer erfuhren durch den Ersatzneubau der Schleuse Templin im Jahr 2005 einen enormen Aufwind. Pro Jahr wurden zwischen 6 000 und 7 000 Sportboote gezählt, die die Schleuse Kannenburg passierten.

Dass das WSA Eberswalde es versäumt habe, rechtzeitig die Modernisierung des historischen Bauwerks einzuleiten, wies Münch jedoch zurück. In seinem Zuständigkeitsbereich gebe es viele marode Schleusen, die Kannenburger Schleuse stehe seit zehn Jahren auf der Beobachtungsliste des WSA. Des Öfteren seien Reparaturarbeiten ausgeführt worden, immer in der Hoffnung, dass die Schleuse noch durchhalten möge. Zuletzt legten die Mitarbeiter des WSA-Außenbezirks Zehdenick und des Bauhofes Niederfinow Anfang 2017 an der Pfahlkonstruktion Hand an, um die Schleuse für die Saison zu sichern. Im Herbst 2017 erfolgt eine erneute Trockenlegung für eine Begutachtung.

Dabei traten irreparabler Schäden an den Holzspundwänden der Schleusenkammer zutage, die eine sofortige Sperrung der Schleuse zur Folge hatten. Eine ausreichende Standsicherheit könne nicht mehr nachgewiesen werden, hieß es.

"Durch ein unvorhersehbares, spontanes Versagen können in der Schleuse befindliche Boote akut gefährdet werden", teilte Münch mit Dezember mit. Somit sei ein sicherer Weiterbetrieb in der kommenden Sportbootsaison nicht mehr gegeben. Es bestehe Betretungsverbot. Nichtsdestotrotz fanden am Montag Vermessungsarbeiten in der Schleuse statt. Drei Mitarbeiter nahmen Maß.

Ob das Bundesverkehrsministerium kurzfristig Gelder für Planung und Sanierung der Schleuse bereit stellen wird, sei derzeit noch völlig offen. Beantragt sei die Maßnahme jedenfalls. "Wir haben jetzt alles veranlasst, was es zu veranlassen gibt. Aber einen Zeitplan gibt es noch nicht", so Münch. "Wir stehen noch ganz am Anfang", stellte der WSA-Chef fest.