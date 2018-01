Autohof mit Wasserstofftankstelle soll ab März entstehen

Siegmar Trenkler

Neuruppin (RA) Ab März könnten je nach Wetterlage die Bagger für den geplanten Total-Autohof an der Autobahnabfahrt Neuruppin rollen. Dort soll unter anderem eine Wasserstofftankstelle entstehen - auch wenn es zuletzt Gerüchte gegeben hatte, der Investor würde das wegen fehlender Förderungen nicht mehr wollen.

Am Anfang, der mittlerweile mehrere Jahre zurückliegt, konnte alles gar nicht schnell genug gehen. Der französische Mineralölkonzern Total wollte schon 2014 an der Autobahnabfahrt einen Autohof bauen, um dort unter anderem eine Wasserstofftankstelle zu errichten. Weil auf den Rasthöfen Linumer Bruch nach Konzernangaben nicht genug Platz dafür war und die Dabergotzer dann auch noch auf ihrer Gemarkung das Vorhaben abgelehnt hatten, lag der Ball bei den Neuruppinern. Die standen dem Plan aufgeschlossen gegenüber. Eile war bei Total geboten, weil es um eine zeitlich begrenzte Förderung beim Ausbau des Wasserstoff-Netzes ging, das zwischen Berlin und Hamburg bislang gar nicht ausgebaut ist.

Inzwischen sind einige Jahre ins Land gegangen. Über die Planungsphase ist das Projekt noch nicht hinausgekommen. So wurde lange um einen sogenannten Durchführungsvertrag gerungen, den die Stadt Neuruppin mit dem Investor abschließen wollte. Solange dieser nicht unterzeichnet war, wollte die Stadt auch den Bebauungsplan für den Autohof nicht beschließen, womit dem Projekt die baurechtliche Grundlage fehlte.

Zuletzt kam dann aber wieder Schwung in den Autohof. So hatte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn berichtet, dass mittlerweile das Verfahren läuft, an dessen Ende eine Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt werden soll. Die Stadt hat ihre Stellungsnahme dazu beim Planungsbüro abgegeben. Darüber hinaus wurde im Neuruppiner Haushalt noch einmal 15000 Euro für den Bau zweier Bushaltestellen an der B 167 eingestellt. Neuruppins Tiefbauamtsleiterin Uta Pirk hatte zudem erklärt, dass der Investor mit einem Baustart im März rechnet.

Zwischenzeitlich hat sich Total auch noch einen weiteren Investor für das Vorhaben mit ins Boot geholt, der sich mit der Materie auskennt. Die Straßenverkehrsgenossenschaft Berlin und Brandenburg (SVG) ist ein Dienstleister im Transportgewerbe und betreibt mehr als 20 Autohöfe in ganz Deutschland. Die SVG tritt an die Stelle des Vorhabenträgers Total und ist Vertragspartner der Stadt Neuruppin. Die Genossenschaft wird in die Verkehrsfläche investieren und die Gebäude errichten, während Total die Investitionen in die Tanktechnik übernimmt.

Die Sorgen, die manche Neuruppiner Stadtverordneten zuletzt umtrieben, Total werde ohne Fördermittel keine Wasserstofftankstelle mehr bauen, seien unbegründet, erklärte die Verwaltung. So hatte auch die Leiterin des Amts für Stadtentwicklung, Sabine Supke, betont, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass beim Vorhaben etwas anders läuft als bisher vereinbart. Baudezernent Arne Krohn hatte weiterhin erklärt, dass auch nicht ohne Weiteres vom Durchführungsvertrag und dem Bebauungsplan abgewichen werden dürfe.

Neben den regulären Zapfsäulen und der Wasserstofftankstelle sollen am Autohof auch Stellplätze für 50 Lastwagen sowie ein Pendlerparkplatz errichtet werden. Letzterer wird vom Land Brandenburg finanziert.