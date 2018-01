Auch Simone Peter macht den Weg frei

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Nach Grünen-Chef Cem Özdemir will nun auch die Co-Vorsitzende Simone Peter nicht mehr für das Amt kandidieren. Beim Parteitag Ende Januar kommt es damit zu einem kompletten personellen Neustart.

Bei den Grünen klären sich die Verhältnisse: Stand bis zum Wochenende nur fest, dass Cem Özdemir nicht noch einmal als Parteivorsitzender antreten wollte, so erklärte nun auch seine Co-Chefin Simone Peter ihren Verzicht. Sie tue das "ohne Groll", wie sie am Montag in Berlin betonte - und um nicht im Wege zu stehen, wenn sich die Grünen beim Bundesparteitag Ende Januar in Potsdam personell neu aufstellen wollen.

Damit gibt es zurzeit drei Bewerber um das höchste Parteiamt, das bei den Grünen traditionell mit einer Doppelspitze aus Mann und Frau besetzt wird. Neben den Realpolitikern Robert Habeck, stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, und der Potsdamer Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock hat nun auch die Parteilinke Anja Piel mitgeteilt, kandidieren zu wollen.

Beobachter geben der Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag jedoch wenig Chancen. Denn anders als bei früheren Vorsitzenden-Wahlen scheinen sich die Grünen weitgehend einig zu sein, dass eine weitere Quotierung rein nach politischen Flügeln diesmal nicht gewünscht ist.

Simone Peter, bisherige Repräsentantin der Parteilinken in der Grünen-Spitze, gab denn auch am Montag am Rande der Vorstandsklausur ausdrücklich keine Wahlempfehlung zugunsten von Anja Piel, sondern betonte lediglich, dass "alle drei Kandidaten gut wählbar" seien. Özdemir zollte seiner Co-Chefin Respekt dafür, dass sie "ohne Netz und doppelten Boden" auf eine weitere Kandidatur verzichte.

Der Schwabe hatte schon vor Monaten klargemacht, dass er eine andere Aufgabe anstrebe. Gut neun Jahre im Amt seien genug, sagte er. Und so galt er während der Jamaika-Verhandlungen lange als kommender Außenminister. Nach dem Platzen der Koalitionsträume habe er sich "durchaus vorstellen können, Fraktionsvorsitzender zu werden", wie er jetzt sagte. Doch gab es Signale von seinen Abgeordnetenkollegen, dass er trotz seiner Prominenz bei einer Kandidatur gegen den Amtsinhaber Anton Hofreiter keine Chance habe. Der Grund: Hofreiter sei der letzte verbliebene Parteilinke in einem Spitzenamt; und man würde den linken Flügel verprellen, sollte er nicht erneut gewählt werden. Nun will Özdemir als einfacher Bundestagsabgeordneter weitermachen.

Es ist also ein kompletter personeller Neustart, den die Grünen bei ihrem Parteitag hinlegen werden. Und das nach dem zweitbesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl, das die oft zerstritten wirkende Ökopartei vor allem dank ihres geschlossenen Auftretens erreicht hatte.

Anders als der amtsmüde Özdemir hatte die frühere saarländische Umweltministerin Peter ursprünglich erneut kandidieren wollen. Doch viele Parteimitglieder ärgerten sich wiederholt über ihr ungeschicktes Auftreten in der Öffentlichkeit, so zum Beispiel, als sie nach der zweiten Kölner Silvesternacht mit Vorfällen nicht etwa das Verhalten eingewanderter Jugendlicher, sondern das Durchgreifen der Polizei kritisierte.

Özdemir sagte, er wolle als einfacher Abgeordneter verstärkt seine realpolitischen Positionen einbringen. Er erkenne in seiner neuen Rolle auch Vorteile gegenüber seiner Aufgabe als Parteivorsitzender, in der er oft genötigt gewesen sei, "das 17. Konsenspapier" zu einem Thema mit auszuarbeiten, statt frei seine Standpunkte darstellen zu können. In diesem Zusammenhang erinnerte er an seinen Spruch von vor drei Jahren, den IS könne man "nicht mit der Yogamatte unterm Arm" besiegen. Friedensfreunde in seiner Partei hatten ihm die zugespitzte Formulierung sehr übelgenommen.