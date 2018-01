Mietpreise ziehen in der Altstadt und in Wohnkomplexen weiter an

Dietmar Stehr

Neuruppin (RA) Die in den vergangenen Jahren in Neuruppin spürbar gestiegenen Wohnungsmieten haben ihren Höhepunkt noch nicht erreicht.

Zu diesem Schluss kommen Geografie-Studenten der Universität Göttingen, die sich im vergangenen Jahr mehrere Wochen lang mit dem Neuruppiner Wohnungsmarkt beschäftigt haben. Zu Rate gezogen wurde dabei unter anderem die Entwicklung der Bodenrichtwerte für einzelne Stadtteile zwischen 2012 und 2016. Dabei zeigte sich laut dem betreuenden Dozenten Michael Mießner, dass die Quadratmeterpreise für unbebautes Land nicht nur in der Altstadt, an der Lindenallee oder etwa dem Fehrbelliner Tor überdurchschnittlich anzogen. Auch in den Wohnkomplexen I bis III, also dem zu DDR-Zeiten errichteten Neubaugebiet, seien vergleichsweise hohe Bodenpreis-Steigerungen zu verzeichnen gewesen.

Diesen Umstand wertet Mießner als Indiz für ein vermehrtes Interesse von Investoren an diesen Gebieten. Zurückzuführen seien die gestiegenen Investitionen in Neuruppin "auf den finanzmarktgetriebenen Anlagedruck im Immobiliensektor". Dieser habe zuerst die Immobilienpreise in Großstädten steigen lassen, wo nun aber die Renditeaussichten nach und nach sinken. Daher würden auch sogenannte B- und C-Lagen-Städte wie Neuruppin für Geldgeber zunehmend attraktiv.

Darauf deuten laut Michael Mießner auch die Interviews hin, die von den Göttinger Studenten voriges Jahr mit Neuruppiner Immobilienmaklern und -investoren sowie Stadtplanern geführt wurden. Die Gründe dafür, warum gerade die Altstadt und die Wohnkomplexe für Investoren interessant geworden sind, sieht der Uni-Dozent "in den dort durchsetzbaren höheren Mieten". Gerade in diesen Stadtteilen seien die Neuvertragsmieten auf dem freien Wohnungsmarkt im Vergleich zum Neuruppiner Durchschnitt stark angestiegen. "Ich gehe davon aus", so Mießner, "dass der Investitionsdruck, insbesondere aus Berlin, noch einige Jahre anhalten wird".

