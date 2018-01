Sektkorken und leichte Klassik

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Exakt drei Wochen nach Silvester begrüßt das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde noch einmal schwungvoll 2018. Beim Neujahrskonzert am 21. Januar ab 16 Uhr im Haus Schwärzetal an der Weinbergstraße 6a erklingt ein beschwingter Potpourri von Polka bis Walzer. "Sprühende, zündende Musik, die den Geist belebt und gute Laune verbreitet, ist wie Champagner für die Seele: so prickelnd, belebend und im schönsten Sinne berauschend", heißt es in der Einladung der Musiker um Holger Schella, den Dirigenten des Klangkörpers. Das abwechslungsreiche Programm mit Ausschnitten aus "Der Vogelhändler", "Boccaccio", "Friederike" und "Der Bettelstudent" werde das Publikum gleichermaßen begeistern und mitreißen. Als Solist ist der junge japanische Tenor Takao Aoyagi zu erleben.

www.klassikauseberswalde.de