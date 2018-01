Team "Oder Griffins" nicht zu stoppen

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) An den nächsten fünf Wochenenden wird in insgesamt noch 19 ausstehenden Spielen die Vorrunde in der Uckermark-Eishockeyliga entschieden. Derzeit gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen von fünf Teams um die begehrten Halbfinalplätze - gleich drei stehen nach jeweils fünf absolvierten Partien sogar punktgleich in der Tabelle vorn. Optimal verlief das Spieljahr bisher für die Oder Griffins, die nur dadurch nicht mit 15 Zählern in der Tabelle stehen, weil sie eine Drei-Punkte-Strafe aus der Vorsaison zu verkraften haben.

Im Spitzenspiel zwischen den bisher unbesiegten Oder Griffins und den Eismammuts Uckermark gab es am Sonntagmittag ein deutliches 11:7 für das deutsch-polnische Team. Bereits die ersten Spielminuten zeigten, dass es ein enges, körperlich hartes Spiel werden sollte. Die Griffins gingen durch ihren letztlich fünffachen Torschützen Anton Novikau früh in Führung (2.), gaben aber das erste Drittel dann trotzdem mit 2:3 ab.

Den zweiten Spielabschnitt entschied das "OG"-Team danach aber klar mit 5:2 für sich. Durch eine aus dem zweiten Drittel mitgenommene Strafzeit für die Eismammuts bauten die Griffins zu Beginn des Schlussabschnitts den Vorsprung weiter aus, ehe es zehn Minuten vor Ultimo beim 8:7 noch einmal eng wurde. Anschließend aber sorgten Ralf Just (56.), Wojciech Gordziejewski (58.) und Novikau (60.) gegen den nun voll auf Offensive setzenden Kontrahenten für die Entscheidung. Eine starke Unterzahl- und Powerplay-Quote in diesem Spiel (je zwei Treffer) war mitentscheidend für den Griffins-Erfolg.

Bis zum 17. Februar, wenn die Jeder-gegen-jeden-Vorrunde endet, gibt es noch insgesamt sechs direkte Duelle zwischen Mannschaften aus der Fünfer-Spitzengruppe. Gleich gegen alle vier unmittelbaren Kontrahenten müssen dabei die Schwedter Eisbären noch antreten. Dies beginnt am bevorstehenden Sonntag mit dem Match gegen den aktuellen Tabellenführer Flemsdorfer Haie - der Kreis schließt sich am letzten Spieltag mit der Partie gegen die Oder Griffins.Nur noch drei Spiele stehen für die Eismammuts an, bei denen sie aber bei zwei Duellen als Favorit ins Rennen gehen.

Es werden also noch spannende Wochen - mindestens einer aus dem Quintett wird nicht mehr dabei sein, wenn am 24. Februar die Halbfinals beginnen.