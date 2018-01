Gala des TSC Ende Januar

TSC Strausberg

Strausberg (MOZ) Die über 400 Mitglieder der unterschiedlichen Gruppen des TSC Strausberg bereiten sich zurzeit gemeinsam auf ihre traditionelle Turn-Gala vor. Diese soll am 27. und 28. Januar in der Petershagener Giebelsee-Halle stattfinden.

In diesen Wochen steht nicht nur die Verbesserung der sportlichen Fähigkeiten oder die Vorbereitung auf nationale oder internationale Meisterschaften im Mittelpunkt des Trainings. Jetzt gilt es, dem Programm zur Gala den letzten Schliff zu geben. Vor einem Jahr wurde abgestimmt. Diesmal eint alle Gruppen das Thema "Film ab". Das bietet vielfältigen und kreativen Auftritten genügend Raum für eine bunte Show im TSC-Filmtheater.

Die Kleinsten vom Kinder-Spiel-Turnen und Kinderturnen sind als Elefantenparade auf der Turnfläche unterwegs und treffen auf Tarzan. In den Vorjahren haben die jüngsten Jahrgänge immer gleich zu Beginn der Veranstaltung die Zuschauer auf den Rängen der Giebelsee-Halle in ihren Bann gezogen. In diesem Jahr zeigen 15 Turngruppen, darunter die Aktiven der Turn-Talentschule und die international erfolgreichen Rhönrad-Turner, ihre Adaptionen aus der Welt des Films. Das turnerische Können des Einzelnen wird zum Mittel der Darstellung von Szenen eines Films. Jeder Mitwirkende vom Vorschulkind bis zum Seniorenturner kann sich kreativ einbringen. Das erhöht den Spaßfaktor in der Vorbereitung. Dieser Spaß dabei wird sicher auch bei dieser Turn-Gala wieder auf die Zuschauer überspringen.