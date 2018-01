Erster 3:0-Heimsieg der TSGL

Bert Körber

Schöneiche (MOZ) Die Volleyballer der TSGL Schöneiche haben den ersten Dreier im neuen Jahr eingefahren. Zum Start in die Rückrunde der 3. Liga Nord gewannen sie ihr Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Spandau glatt mit 3:0 und sind Tabellensechster.

Das hätten bei den Vorzeichen vor dem ersten Spiel der Rückrunde in Liga 3 wohl nur die kühnsten Optimisten vorhergesagt: Die Volleyballer der TSGL Schöneiche besiegten trotz großer Personalprobleme vor 150 am Ende restlos zufriedenen Zuschauern in der Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Dorfaue den TSV Spandau in nur 55 effektiven Spielminuten deutlich mit 25:22, 25:19, 25:10. Damit festigten die Randberliner mit nunmehr 14 Punkten aus zehn Spielen den Platz im Tabellenmittelfeld.

Ganze acht einsatzfähige Akteure standen Trainer Peter Schwarz für das richtungweisende Spiel gegen das Schlusslicht aus Berlin zur Verfügung. Neben Daniel Hähnert, der krankheitsbedingt wohl bis zum Saisonende ausfallen wird, mussten auch die erfahrenen Marcus Steck und Tobias Plewka berufs- beziehungsweise verletzungsbedingt kurzfristig passen. Somit rückte erneut der erst 17-jährige Nachwuchsspieler Erik Witt in den Kader der Ersten, um wenigstens noch eine Wechseloption auf der Bank zu haben. Und zu Beginn der Partie war dem im Schnitt sehr jungen Schöneicher Sechser die Last der Verantwortung dann auch doch deutlich anzumerken.

Schwarz nahm bereits beim Stand von 2:7 die erste Auszeit, beruhigte vor allem seine Schlüsselspieler wie den 19-jährigen Zuspieler Lennart Salabarria und versuchte ihnen neues Selbstvertrauen zu geben. Dies gelang augenscheinlich sehr gut, denn in der Folge übernahm die TSGL das Zepter - und gab es bis zum Ende auch nicht mehr aus der Hand.

Vor allem im dritten Durchgang spielten die Hausherren die Gäste aus dem Westen der Hauptstadt beim klaren 25:10 förmlich an die Wand und hatten sichtlich Spaß am Volleyball. Nach dem Spiel wurde TSGL-Kapitän Lucas Grofe vom Spandauer Trainer Fiete Lemke zwar stellvertretend zum wertvollsten Spieler (MVP) ernannt, aber diese Auszeichnung hätte an diesem Abend nach seiner Aussage ebenso gut jeder andere Akteur aus einer sehr geschlossenen Gastgeber-Mannschaft erhalten können.

Mit diesem ersten 3:0-Heimerfolg der Saison überhaupt hat die TSGL Schöneiche die Scharte der Hinspiel-Niederlage erfolgreich ausgewetzt und sich nun etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Das könnte aber auch noch wichtiger werden als ohnehin in der sehr ausgeglichenen Liga notwendig. Denn sollte sich die Personalsituation in den kommenden zwei Wochen nicht verbessern, wird es für die Randberliner schwer, von den beiden folgenden Auswärtsspielen etwas Zählbares mit zu bringen. Am Sonnabend müssen sie nämlich beim ungeschlagenen Spitzenreiter KMTV Eagles in Kiel ran, eine Woche später beim starken Aufsteiger und Tabellensiebten SSV Gardelegen.