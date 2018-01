Ihr Vater war bereits Umfragesieger

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt alle 36 Kandidaten vor. Heute: die Kanutin Alexa Hammermeister.

Im Jahr 2010 war René Hammermeister als Bohlekegler der BSG Stahl Umfragesieger bei dieser Sportlerumfrage. Als Fünfter der Deutschen Meisterschaft im Einzel bei den Männern 2012 hatte der nunmehr 45-Jährige das letzte Mal auf der Kandidatenliste gestanden. Fünf Jahre später ist seine zehnjährige Tochter Alexa darauf zu finden. Aus sportlicher Sicht ist es nun die Zehnjährige, die im Mittelpunkt der Familie steht. Während Mutter Daniela ihre Judo-Karriere längst beendet hat, Vater René seit 2014 nicht mehr kegelt und nun mit dem 20-jährigen Sohn Tom regelmäßig als Volleyballer im Freizeitbereich anzutreffen ist, strebt nun Alexa nach Titeln.

Die Eisenhüttenstädter Kanutin hatte als fünffache Landesmeisterin im Prinzip alles gewonnen, was für sie im Jahr 2017 möglich war. Sie setzte sich in der kanutischen Königsdisziplin, dem Mehrkampf durch, wo sie in allen drei Einzeldisziplinen mit 2000 Meter Kajak, dem 1000-Meter-Lauf und dem Kugelschocken die Beste war. Darüber hinaus gewann sie im Kajak-Einer über 500 Meter und erkämpfte sich einen überraschenden Sieg mit ihrer Partnerin Laura-Marie Manig im Kajak-Zweier über 500 und über 2000 Meter. Für die Zweier-Konkurrenz musste die Zehnjährige in der nächsthöheren Klasse starten, da ihre Partnerin etwas älter ist. Ende November hatte Alexa Hammermeister ihren Landesmeistertitel im Athletik-Mehrkampf verteidigt, als sie sich mit 15 Punkten Vorsprung vor Nele Schlüsselburg (Wusterwitz) und Lin Schilling (Eberswalde) durchgesetzt hatte. Insgesamt war sie die erfolgreichste Eisenhüttenstädter Kanutin in der vergangenen Saison mit 16 Siegen, zwei zweiten und drei dritten Plätzen aus 14 Wettkämpfen.

Auch außerhalb der wassersportlichen Wettbewerbe schlägt das bei 1,46 Metern Größe und 39 Kilogramm recht athletische Mädchen voll ein. Bei den Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaften im Laufen dominierte sie wie im Jahr zuvor ihre Altersklasse und gewann die ersten sechs Läufe. Auf den siebten konnte sie dann getrost verzichten, da der Gesamtsieg ohnehin längst feststand. Auch beim Familiensportfest Grand Prix mit Energie gewann sie den Lauf. "Die Stadtmeisterschaften und die Landesmeisterschaften im Einer und Mehrkampf fand ich ganz toll. Am meisten mag ich Laufen und Kugelschocken", erklärt Alexa Hammermeister, die sogar noch mittwochs unmittelbar vor dem Kanu-Training in der Kita-Sonnenhügel tanzt.

Das alles macht sie noch sehr spaßbetont, obwohl ihr Trainer Steffen Müller erklärt: "Alexa kann über ihre Grenzen gehen, was andere nicht so können." Zumindest im Training huscht bei ihr regelmäßig ein Lächeln über das Gesicht. "Es muss ihr vor allem Spaß machen. Alles andere kommt dann ganz von allein", erklärt Müller. Auf den Spaß beim Sport ihrer Tochter legen auch ihre Eltern Daniela und René wert, obwohl sie selbst einmal nach sportlichen Meriten getrachtet hatten. So habe sich laut Daniela ihre Tochter auch erst noch in anderen Sportarten wie Karate und Fußball ausprobiert, bevor sie als Achtjährige zu den Kanuten kam. "Ich finde es hier ganz toll", erklärt Alexa. So spielt sie im Kanuzentrum gern unter anderem mit ihrem Trainer Tischtennis. Auch bei dieser Aussage kann sie ein Lachen kaum unterdrücken.Für die Mutter wichtig ist, dass ihre Tochter sich nicht allein auf das Kanufahren konzentriert. "Ein bisschen Freizeit muss schon sein." So trifft sich Alexa Hammermeister oft mit Freunden, spielt mit dem Computer, fährt Rad oder liest. Gerade sind Gregs Tagebücher dran, die sie zu Weihnachten von ihren Eltern bekam. Der erste Band ist bereits durchgelesen.

Auch das Tanzen möchte Alexa Hammermeister nicht missen. Irgendwann wird sie sich vielleicht ganz auf das Kanufahren konzentrieren, wenn das Training häufiger als bislang dreimal wöchentlich stattfindet. Ob es dann mal eine leistungssportliche Laufbahn wird - das lassen sowohl ihr Trainer Steffen Müller als auch ihre Eltern erst einmal herankommen.

Bei allen Erfolgen sehen die Kanu-Trainer bei ihr noch genügend Reserven. Müller: "Sie kann sich im Wasser gut vorwärts ziehen. Das ist zwar nicht immer sauber, doch das ist in ihrem Alter auch nicht so schlimm. Entscheidend ist der Wille, immer gewinnen zu wollen."