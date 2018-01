Premiere für Machbarschaftstag

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zum ersten Machbarschaftstag wird für Sonnabend, 10 bis 21 Uhr, ins Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 13 eingeladen. Der Titel der Premiere, eine Wortsymbiose aus Nachbarschaft und Machbarkeit, ist eine Idee der Veranstalter - des Hebewerk-Vereins und der Kultur- und Energiewende-Initiative wandelBar. Als Förderer des Machbarschaftstages stehen die Stadt Eberswalde, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, der Studentenclub und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bereit. Das Leitthema des interaktiven Mitmachtages lautet: "Was wollen wir in Eberswalde gemeinsam bewegen?" Es gehe darum, das bisherige Engagement derjenigen zu sammeln, zu bündeln und weiterzuentwickeln, die sich für eine vielfältige Entwicklung von Eberswalde einsetzen, heißt es in der Vorschau auf den Machbarschaftstag, der mit einer interaktiven Ideenwerkstatt beginnt.

An einzelnen moderierten Thementischen wird es unter anderem um folgende Schwerpunkte gehen: Arbeit finden in und um Eberswalde, sozialgerechter Wohnraum und gemeinnützige Gebäudenutzung, regionale Lebensmittel, Stadtgärtnern, Kommunikation und Mitbestimmung, Natur und klimafreundliche Mobilität.

Nach der gemeinsamen Mittagspause mit Kochen und Musik dreht sich in einem zweiten Teil unter dem Motto "Jemeinjut? Find ick ooch jut" alles um die Themen Gemeinnützigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Gemeingüter in Eberswalde.

Ab 21 Uhr klingt der Machbarschaftstag im Studentenclub an der Schicklerstraße 1 aus - mit einer rückblickenden Tagesschau, einer offenen Bühne und einer ausgelassenen Party.

Die Premiere steht allen Interessierten offen. Wer eine Kinderbetreuung wünscht, sollte sich dafür umgehend anmelden.

E-Mail an transitionthrive@ hebewerk-eberswalde.de