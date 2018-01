Wie weiter nach der Grundschule?

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den ersten Wochen des Jahres geben wieder viele Schulen in Frankfurt Einblicke in ihre Arbeit.

Am Donnerstag, 11. Januar, 19 Uhr, informiert zunächst das Gauß-Gymnasium (Friedrich-Ebert-Straße 52) Eltern von Kindern aus der Jahrgangsstufe 4 über die nächste Leistungs- und Begabungsklasse. Der Tag der offenen Tür findet am 27. Januar, 10-13 Uhr, statt. Sechstklässler können dann auch gleich am Eignungstest teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Kleist-Oberschule begrüßt am Mittwoch, 17. Januar, künftige Schüler und ihre Eltern. Von 17-19 führen Schüler durch das Gebäude am Leipziger Platz. Neben den Unterrichtsfächern werden auch verschiedene Projekte vorgestellt, darunter das Hausprojekt, bei dem sich die Schüler jahrgangsübergreifend in einem Wettbewerb messen.

Das Karl-Liebknecht-Gymnasium (Wieckestraße 1b) präsentiert sich am 20. Januar, von 9-12 Uhr, der interessierten Öffentlichkeit. Schüler nehmen Gäste in Empfang und informieren aus ihrer Sicht über das Lernen am einzigen frei zugänglichen Gymnasium der Stadt. Jeweils um 10 und 11 Uhr stellt Schulleiter Torsten Kleefeld in der Aula den Bildungsgang vor und gibt Auskunft über das Anmelde- und Übergangsverfahren an eine weiterführende Schule, das für alle Grundschulen im Land am 2. Februar startet. In den beiden Schulgebäuden präsentieren sich Fachbereiche, Arbeitsgemeinschaften und Angebote im Rahmen des offenen Ganztags. Zum Profil der Schule gehört vor allem der Polnischunterricht. Deshalb werden an dem Tag auch die verschiedenen Möglichkeiten und Projekte zum Erlernen der Sprache ausführlich vorgestellt, darunter das Latarnia-Projekt.

Die Freie Waldorfschule im Weinbergweg 30 lädt am Sonnabend, 20. Januar, 11-13 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Lehrer und Mitarbeiter informieren über die Grundzüge der Waldorfpädagogik, die Aufnahmemodalitäten, den Quereinstieg, Prüfungen und Abschlüsse. Es gibt auch die Möglichkeit, an Unterrichtsstunden teilzunehmen. Außerdem kann erstmals das neue Werkstattgebäude besichtigt werden. Bereits um 9.30 Uhr findet in der Turnhalle eine öffentliche Schulfeier statt. Die Klassenstufen zeigen, woran sie im Unterricht arbeiten - Gäste sind willkommen. Am Montag, 15. Januar, 19 Uhr, gibt es außerdem noch einen Informationsabend für interessierte Eltern.

Von Ende Januar bis Mitte Februar stellen sich darüber hinaus eine Reihe von Grundschulen vor. Dazu gehören die Kästner-Schule (27. Januar), die Grundschule Mitte, die Grundschule Am Botanischen Garten sowie die Lenné-Grundschule (alle 17. Februar). Die Anmeldungen finden vom 19. bis 23. Februar statt.