Schütze: Junge Leute sollten mehr Verantwortung übernehmen

Josefine Jahn

Vierlinden (MOZ) Im Juli 2017 wurde der 30-jährige Constantin Schütze aus Marxdorf zu Vierlindens neuem Bürgermeister gewählt. Josefine Jahn sprach mit dem gelernten Immobilienkaufmann über seine bisherige Amtszeit und Wünsche für die Zukunft.

Herr Schütze, seit einem halben Jahr sind Sie Bürgermeister der mit rund 1700 Einwohnern größten Amtsgemeinde von Seelow-Land. Wie war der Start im neuen Amt?

Sehr gut! Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Natürlich gab es viel Aufregung im Zusammenhang mit der geplanten Modellgemeinde. Und auch die Windpark-Planung ist für uns in Vierlinden immer wieder ein kontroverses Thema. Obwohl ich seit drei Jahren Gemeindevertreter bin, ist es etwas anderes, die Sitzungen der Abgeordneten zu leiten. Aber es klappt.

Welche Höhepunkte und welche Tiefs gab es für Sie bisher?

Etwas Besonderes war für mich der Vierlindentag, der ja kurz nach meiner Wahl stattfand. Da habe ich eine Ansprache vor vielen Leuten, auch unseren polnischen Gästen, gehalten. Das war schon eine Herausforderung: Man will die richtigen Worte finden und sowohl das sagen, was sozusagen laut Protokoll gesagt werden muss als auch eigene Gedanken einbringen. Da war ich ganz schön aufgeregt. Tiefs gab es aus meiner Sicht nicht.

Gab es für Sie ungeahnte Herausforderungen?

Die Anzahl der Termine war schon überraschend. Das hängt aber vermutlich mit der geplanten Ämterfusion zusammen. Man muss arbeitstechnisch sehr flexibel sein. Ich habe den Schritt dennoch keine Sekunde bereut. Das Ehrenamt kann man aber nur ausfüllen, wenn man eine Freundin hat, die hinter einem steht.

Weshalb wollten Sie eigentlich Bürgermeister werden?

Ich habe mich schon immer für Politik interessiert und einige Jahre lang erwogen, als Bürgermeister zu kandidieren. Der Einstieg nach dem Rücktritt von Dirk Illgenstein ist das Beste, was mir passieren konnte: Ich kann nun zweieinhalb Jahre lang prüfen, wie ich klar komme und ob mir dieses Amt liegt. Ich will anderen jungen Leuten ein Vorbild sein: Wir sind die Generation, die die Älteren langsam ablösen sollte. Wir müssen unsere eigene Zukunft planen. Ich denke, andere könnten dazu angeregt werden, sich auch politisch oder ehrenamtlich einzubringen.

Begegnet Ihnen aufgrund Ihres Alters mancher mit Skepsis?

Natürlich gab es Skeptiker, aber auch viel Zuspruch, vor allem unter Gleichaltrigen. Dirk Illgenstein war sehr kompetent, den kann wohl niemand ersetzen. Aber ich wachse an meinen Aufgaben und hole mir Rat. Wir sind in Vierlinden ein gutes Team im Gemeinderat. Ich erfahre Unterstützung von den erfahreneren Kollegen.

Welche Pläne haben Sie für 2018?

Da die Gemeinde klamm und in der Haushaltssicherung ist, hoffe ich vor allem auf Fördergelder. Die Sanierung der Waldsporthalle Marxdorf ist ein Ziel für meine gesamte Amtszeit. Grundsätzlich wünsche ich mir mehr Zuweisungen vom Land. Ich denke, die Landesregierung geht es falsch herum an: Sie will berlinnahe Räume fördern, aber man sollte das Leben auch hier bei uns attraktiver, familien- und Job-freundlicher machen, mehr Geld in Vereine investieren. Ich hoffe, dass die Ämterfusion dabei helfen kann. Wir wollen allerdings kein besserer Ortsbeirat werden, sondern Gemeinderat bleiben. Ansonsten wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben.