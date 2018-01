Mitgliederzuwachs in Neulewiner Feuerwehr

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Als erste Feuerwehr im Amt Barnim-Oderbruch haben die Neulewiner am vergangenen Freitag ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Ortswehrführer Mattias Raasch blickte in seinem Bericht auf ruhige Weihnachtsfeiertage und 16 erfolgreich absolvierte Einsätze im Jahr 2017 zurück. Darunter Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen, Unfälle und gleich zwei Einsätze mit dem Rettungsboot. "Im Schnitt waren wir mit zwölf Mitgliedern vor Ort", resümierte Raasch. Dazu kamen verschiedene Übungen und Ausbildungen sowie Brandwachen, Beteiligungen bei Festen und an Baumfällungen, die erfolgreiche Teilnahme am Amtsausscheid und verschiedene Vorführungen.

39 Mitglieder hat die Einsatzabteilung der 1908 gegründeten Wehr, die in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen feiert, sowie elf Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung, drei Ehrenmitglieder sowie 20 Kinder und Jugendliche in der Jugendwehr. Herzlich willkommen hieß Mattias Raasch zudem die sieben neuen Mitglieder in der Feuerwehr: Dazu gehört die gesamte Familie Bresching, die erst vor kurzem nach Neulewin gezogen ist, und Mathias Schulz und Thomas Schulz aus Kerstenbruch.

Unbefriedigend, so Mattias Raasch weiter, sei die räumliche Situation der Jugendfeuerwehr. Und nachdem das Löschfahrzeug LF 8 nach 38 Jahren außer Dienst gestellt wurde, müsse es früher oder später auch ein neues Fahrzeug geben. Das bekräftigte auch Jugendwart Heiko Schmidt in seinem Bericht. "Das Beförderungsproblem kann nicht dazu führen, dass wir keine Kinder mehr aufnehmen können." 20 Mitglieder gebe es dort inzwischen, sagte Schmidt stolz und berichtete über die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres. Dazu gehörten Wettkämpfe, die Teilnahme an den Bereichsmeisterschaften, dem Amtsausscheid, aber auch Feiern und die Amtsfahrt zum Werbellinsee sowie kleinere und größere Projekte im Ort. Zudem seien die vier Betreuer in Eisenhüttenstadt geschult worden. Er selbst habe sich zum Wettkampfleiter weiterbilden lassen, so Heiko Schmidt weiter. Dass für das als "Pizzaauto" bezeichnete Löschfahrzeug noch kein Ersatz eingeplant sei, machte Amtsdirektor Karsten Birkholz am Freitag bei der Versammlung im Neulewiner Bürgerhaus deutlich. "Wir werden versuchen, in 2018 die Grundlagen dafür im Amtsausschuss zu schaffen." Für das aktuelle Haushaltsjahr sei es erstmalig gelungen, alle Wünsche der Feuerwehren zu berücksichtigen.

Der Verwaltungschef lobte die geleistete Arbeit. "Ihr seid unersetzlich und die Neulewiner wäre um einiges ärmer, wenn es euch nicht gäbe." Auch Amtswehrführer Henri Mandke dankte für die geleistete Arbeit. Auch seien die von den Neulewinern zum Amtsfest angebotenen Bootsfahrten auf der Oder gut angekommen. "Das war eine tolle Werbung für die Neulewiner Wehr", so Mandke. Schlusspunkt der Jahreshauptversammlung waren die Ehrungen. Mit dabei auch Henrik Schmidt (Ehrennadel in Kupfer) und Olaf Bratz (Sprechfunker-Urkunde).