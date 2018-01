Kino statt Schule

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Während der SchulKinoWochen werden jährlich im Januar speziell auf unterschiedliche Klassenstufen zugeschnittene Filmangebote unterbreitet. Sie lassen das Kino zum Unterrichtsort werden. Die Buckower Parklichtspiele sind erneut dabei.

Der 23. Januar steht, zwei Filme sind gebongt. An jenem Vormittag laufen in den Parklichtspielen um 9 Uhr für Grundschüler der international sowie beim Festival "Goldener Spatz" ausgezeichnete Kinderfilm "Karakum - Ein Abenteuer in der Wüste" und anschließend ab 11.15 Uhr für Oberschüler die 2016 nach dem Roman von Dave Eggers entstandene Koproduktion USA/Vereinigte Arabische Emirate "The Circle".

"Wir haben zwar bis heute noch keine Anmeldung", bedauert mit Philipp Grund einer der zwei Buckower Kino-Betreiber. Doch es gebe noch Hoffnung: Die Anmeldefrist endet erst am Donnerstag, 11. Januar!

Mit der Lage ihres Kinos haben Stefan und Philipp Grund bei den FilmKinoWochen nicht die besten Karten. In Oranienburg - dem Ort in Brandenburg, der mit 1200 Anmeldungen und 16 Veranstaltungen im Verlaufe von fünf Tagen herausragt - gibt es im näheren Einzugsbereich des Lichtspieltheaters gleich mehrere Schulen.

Das sei ungleich einfacher, weiß Jürgen Bretschneider, Presse-Verantwortlicher bei Filmernst, dem Kompetenzzentrum für Film - Schule - Kino im Land Brandenburg. Zumal es auch eine Mindestzahl von Anmeldungen für jede Vorführung geben muss, die sich erst ab 50 Plätze für ein beteiligtes Kino rechnet. Darunter sei es eigentlich kaum zumutbar, schätzt Bretschneider ein.

Die Filme, die in Buckow am 23. Januar zur Wahl stehen, sind unter den insgesamt 30 Angeboten jene, die brandenburgweit am häufigsten nachgefragt werden. Das Interesse an dieser Art Vermittlung von Lehrstoff ist groß. Der mit dem Prädikat "besonders wertvoll" versehene Kinderfilm "Karakum" (4. bis 6. Klasse, 1993) kommt frisch aufgearbeitet, digitalisiert, gestrafft und hochaktuell daher. Zwei 13-Jährige auf Wüsten-Exkursion, der Zusammenprall zweier extrem unterschiedlicher Kulturen, für die Rettung braucht es eine gemeinsame Sprache auch ohne viel Worte.

Und dann "The Circle" (8.-12. Klasse), wo eine junge Frau den öden Job im kleinen Call-Center gegen den Team- und Firmenspirit eines Global Players tauscht. Mae lässt sich infizieren von menschen- und weltverbessernden Ideen, doch höchster Begeisterung folgt bald Ernüchterung ...

Bei genügend Interessenten können gern auch andere Filme gezeigt werden, offeriert Jürgen Bretschneider. Womöglich überlegt sich mancher Lehrer doch noch die Teilnahme seiner Klasse. Nur schnell muss er sein.

anmeldung@filmernst.de oder Tel. 03378 209161