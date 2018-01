Zwangspause für Erinnerungskultur

Annemarie Diehr

Neuendorf im Sande (MOZ) Ein denkwürdiges Jahr steht dem ehemaligen Ausbildungsgut für jüdische Auswanderer in Neuendorf im Sande bevor. Am 19. April vor 75 Jahren fand dort die letzte Großdeportation durch die Nationalsozialisten statt; einige Monate später, am 17. Juni 1943, erlosch mit der Deportation der Gutsleiter-Familie alles Leben im einstigen Hachschara-Lager.

Wie und ob dieser historisch bedeutsamen Ereignisse in diesem Jahr gedacht wird, ist indes offen. Der Verkauf des Neuendorfer Landguts durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist noch nicht abgeschlossen; eine Verkaufsentscheidung, "die die besondere Historie der Liegenschaft berücksichtigen wird", noch nicht getroffen, teilt Sprecher Thorsten Grützner. Auch nach Abschluss eines Verkaufsverfahrens, so Grützner weiter, erteile die Bima keine Auskunft über den Käufer.

Arnold Bischinger, Vorsitzender des ortsansässigen Vereins Kulturscheune Neuendorf im Sande und seit diesem Jahr Leiter des Kultur- und Sportamtes des Landkreises Oder-Spree, kann über den potenziellen Käufer ebenfalls nur mutmaßen. Dabei wäre es angesichts seines Engagements für die Bewahrung der Geschichte des ehemaligen Hachschara-Lagers mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerten nur konsequent gewesen, Bischinger von Anfang an in den Verkaufsprozess einzubeziehen. "Wir halten die Füße still", sagt der auf die Frage, welche Veranstaltungen die Kulturscheune in diesem Jahr vorbereite. "Solange wir keine Klarheit über den Käufer und dessen Absichten haben, planen wir nicht", sagt Arnold Bischinger.

Ein Vorhaben, dessen Umsetzung schon im vergangenen Jahr begonnen wurde, möchte die Kulturscheune im Laufe des Sommers aber unabhängig vom neuen Eigentümer realisieren: "Bei seinem Besuch am 9.Juni sagte der Holocaust-Überlebende Itzhak Baumwol aus Tel Aviv, dass er sich ein Denkmal für seine Schwester wünschen würde", erzählt Bischinger. Der Verein gab daraufhin eine zweidimensionale, menschliche Silhouette aus Edelroststahl in Auftrag, die - in Anlehnung an die Exponate der Ausstellung "zwischen/raum" - stellvertretend für alle ehemaligen Hachschara-Bewohner stehen soll. "Die Entwurfsphase ist nahezu abgeschlossen", so Bischinger, "geplant ist, das Denkmal am 20. Juni einzuweihen." Dessen genauer Standort - vorgesehen ist als Plattform ein Baumstumpf am Ortsausgang in Richtung des Landguts - ist auch von der Bereitschaft des künftigen Eigentümers abhängig, mit der Kulturscheune zusammenzuarbeiten.

Die anderen Silhouetten, die über den Sommer in der Kulturscheune gezeigt wurden, kehren Neuendorf im Sande 2018 den Rücken. Am 2. Oktober, sagt Bischinger, werde die Ausstellung des Vereins im Brandenburgischen Landtag in Potsdam eröffnet.