Pauker, Musik und Spritzkuchen

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Das Thema Bildung steht am Sonnabend beim zwölften Neujahrsempfang der Stadt Eberswalde im Mittelpunkt. Der findet in diesem Jahr in der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule statt. Zwischen 15 und 18Uhr sind alle Eberswalder in die Einrichtung eingeladen. Für die Goethe-Schule ist die Veranstaltung gleichzeitig ihr "Tag der offenen Tür", bei dem künftige Schüler für die Bildungsstätte begeistert werden sollen. Das traditionsreiche Gebäude wurde 1928 als Hindenburg-Oberrealschule erbaut, erlebte eine wechselvolle Geschichte, unter anderem als Lazarett, und beherbergte unterschiedliche Schulformen. Aktuell besuchen 753 Schüler die Einrichtung.

Der Neujahrsempfang beginnt um 16 Uhr mit Grußworten von Bürgermeister Friedhelm Boginski und Landrat Bodo Ihrke. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Bigband der Musikschule Barnim begleitet. Von 15 bis 17.45Uhr können die Besucher die drei Gebäudeteile, den Außenbereich und die Turnhallen erkunden. Dabei werden die ganztäglichen Bildungsangebote der Schule, die Fachkabinette und ihre Arbeitsgemeinschaften vorgestellt. Es warten Theater, Artistik, ein Konzert der Streicherklasse sowie Bastel- und Kreativangebote.

Für die Gäste gibt es außerdem typische Eberswalder Spritzkuchen, Obst, Getränke, vegane Suppen und Würstchen. Die Märkische Oderzeitung wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. Dort kann das begehrte Kaffee-Gedeck mit den limitierten MOZ-Tassen erworben werden. Mit den Einnahmen wird die Modernisierung der Schulküche unterstützt.

Ein Konzert des Forstchors Silvanus und eine fulminante Lasershow bilden das Ende der Veranstaltung. Die Busse der Barnimer Busgesellschaft bringen alle Besucher sicher und kostenfrei zum Neujahrsempfang. Der Parkplatz des Edeka-Marktes steht nicht zur Verfügung.