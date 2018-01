Charmeoffensive für die Biotonne

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Kartoffelschalen, Kaffeesatz, Teebeutel, Obstreste, alte Schnittblumen, Fleisch-, Wurst- und Käseabfälle - das alles kann in die Biotonne. Doch noch kommt in der Testregion Oberhavels das Biotonnen-Angebot nicht recht in Schwung. 2018 soll das aber ganz anders werden.

Erst rund 630 Haushalte haben sich für die graue Biotonne mit dem braunen Deckel erwärmt. Mitte 2017 war sie als Pilotprojekt in den Gemeinden Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Hennigsdorf gestartet worden. Doch die Bestellungen blieben weit hinter den Erwartungen der Abfallwirtschafts-Union in Velten (AWU), die den Hausmüll für Oberhavel entsorgt, zurück. Damit sich das ändert, wurde der Preis pro Entleerung zu Beginn dieses Jahres - als ein erster Schritt - von 4,70 auf 3,25Euro gesenkt. Weitere sollen folgen.

Allerdings wird es den Haushalten in der Modellregion momentan noch schwer gemacht, genügend Informationen über die Kosten für eine Bio-Tonne zu bekommen. Darauf hatte die Kreistagsabgeordnete der Fraktion Grüne/Piraten, Barbara Neeb-Bruckner, den Kreistag aufmerksam gemacht.

In einer Art Selbstversuch hatte sie im Dezember vergangenen Jahres auf der Internetseite des Veltener Abfallunternehmens nach Details zu den Kosten gefahndet und war gescheitert. "Nirgendwo steht, was die Anschaffung einer Biotonne kostet." Sie habe dann das Callcenter des Unternehmens angerufen und sich durchgefragt, dabei aber nach ihren Aussagen unterschiedliche Angaben erhalten. Durch mehrmaliges Nachsetzen erhielt sie die Informationen, dass der Nutzer die braune 120-Liter-Mülltonne kaufen oder mieten könne. Pro Monat würden 2,50 Euro berechnet. Beim Kauf stehen zwei Biotonnen-Modelle zur Auswahl. Ohne Filter kostet der Behälter 35 Euro für Selbstabholer und 56,42 Euro bei Lieferung. Mit Geruchsfilter wird für die Tonne 75 Euro (Selbstabholer) oder 96,42 Euro (Lieferung) verlangt. Das Fazit von Barbara Neeb-Bruckner nach ihrer mühevollen Recherche lautete im Dezember: "Das ist alles sehr intransparent. Es wundert mich nicht, dass kaum jemand die Biotonne nutzt." Die AWU versprach umgehend Abhilfe.

"Dieses Jahr wird das Jahr der Biomülltonne", sagte am Montag AWU-Geschäftsführer Manfred Speder. Aktuell ist davon auf der Internetseite noch nichts zu sehen. Zwar ist der neue Preis für die Entleerung der Tonne gleich zu finden, doch die Kosten zur Miete oder Kauf sucht der Kunde weiterhin vergeblich. Das werde sich aber alles ändern, sagt Speder. Ab März soll es eine Info- und Charmeoffensive für die Biotonne geben. Eine Werbekampagne werde vorbereitet.

Wichtig für den Kunden: Hürden und Hindernisse für die Kundschaft sollen verschwinden und der Reiz, sich so eine Tonne für Bioabfälle hinters Haus zu stellen, erhöht werden. Manfred Speder kündigte schon einmal an, dass die Anschaffungspreise für die 120-Liter-Tonne sinken werden.

Die AWU hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Pilotprojekts 2019 mehr als 3000Behälter in der Modellregion an dem Mann gebracht zu haben. "Wir glauben, dass sie sich durchsetzen wird", sagte Speder. Die Leute müssten "im Kopf vom Nutzen der Biotonne überzeugt werden", so der AWU-Geschäftsführer, "ein Aufgeben gibt es für uns nicht". Für die Nutzer bringe die Biotonne reichlich Vorteile. Lästiger Grünschnitt aus dem Garten müsse nicht mehr umständlich im Auto zum Kleinanliefererbereich der Deponie gefahren werden. Auch spare man sich den Gelben Sack (2,50 Euro pro Stück) und die Zeiten eines stinkenden Komposts, der Ratten und Ungeziefer anlocke, seien damit passé.

Manfred Speder hält am Projekt Biotonne unverändert fest. Er setzt darauf, auch deshalb, damit nach dem Ende der Testphase in Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Hennigsdorf "auch die anderen Kommunen etwas davon haben".

Nur Grundstu¨ckseigentu¨mer können eine Biotonne bei der AWU bestellen. Bei Ru¨ckfragen: 03304 3760 oder info@awuoberhavel.de