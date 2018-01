Linke ohne Landratskandidat

Oliver Schwers

Angermünde/Schwedt (MOZ) Was ist los bei den Linken? Bis jetzt hat die Partei in der Uckermark keinen Kandidaten für die Landratswahl gefunden. Dabei würden die Genossen gern mitmischen. Doch der Kreisverband leidet im Gegensatz zu anderen Regionen unter akuter Nachwuchsnot.

Ein linker Landrat in der Uckermark - das könnte den Genossen durchaus gefallen. Aber wie bereits vor acht Jahren stehen sie nun wieder vor dem gleichen Problem: Es gibt keinen geeigneten Bewerber. 2010 überließen die Linken den anderen Parteien das Feld. Und so könnte es auch diesmal sein. "Bisher hat sich gar keiner gefunden", so die resignierte Feststellung von Kreisgeschäftsführer Heiko Poppe.

Die Zeit drängt. Am 3. Februar soll auf einer Mitgliederversammlung in Prenzlau ein neuer Kreisvorstand gewählt werden. An diesem Tag könnte man auch die mögliche Nominierung eines Landratskandidaten vornehmen, so sich einer findet. "Ich habe schon vor Jahren gesagt und bin dafür auch kritisiert worden, dass wir ein echtes Personalproblem haben", so Heiko Poppe. Und zwar besonders in der Uckermark. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder liegt über 60 Jahre. Es gibt also kaum noch Mitglieder, die im Arbeitsleben stehen. Die infrage kämen, haben entweder keine Ambitionen oder sind in andere für die Partei wichtige Funktionen oder Ehrenämter eingebunden.

Zum Beispiel Heiko Poppe selbst. Er ist langjähriger Kreistagsabgeordneter, kennt sich in der Uckermark aus, arbeitet in der Stadtverordnetenversammlung von Angermünde. Viele in den eigenen Reihen würden ihm das politische Geschick zutrauen. Jedoch wären die Löcher, die er bei einer eventuellen Wahl hinterließe, für die Partei schwieriger zu stopfen als gar nicht anzutreten. "Wenn wir jemanden hätten, der sich das zutraut, unterstützen wir ihn selbstverständlich", so Poppe. Das trifft auch auf Nichtmitglieder zu. Die Linke ist offen für Sympathisanten.

Bei der Suche nach einem Bewerber käme auch der frühere FDP-Landtagsabgeordnete Andreas Büttner aus Templin in Betracht. Er gehört zu den Linken und arbeitet im Stadtparlament. Sein Bekanntheitsgrad ist hoch. Gerade erst trat er als Kandidat für die Bundestagswahl an, konnte aber gegen Direktmandatinhaber Jens Koeppen (CDU) nichts ausrichten.

Doch Büttner wechselte die Partei mit der Maßgabe, keine Polit-Karriere in der Uckermark zu machen. Schon zur Bundestagswahl ist er vom Kreisvorstand überredet worden. Das hat er immer wieder betont. Der Polizist mit Einsatzort Berlin will lieber Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Prenzlauer Stadtparlament bleiben. Das ist für die Linke schon deshalb wichtig, um dem linken Bürgermeister Detlef Tabbert den Rücken zu stärken. Die Partei geht davon aus, dass Tabbert als Sieger aus der bevorstehenden Bürgermeisterwahl hervorgeht und damit im Amt bleibt. Und außerdem liebt Andreas Büttner seinen Beruf. "Eine Landratskandidatur kommt mir nicht im Traum in den Sinn", schließt er auch möglichen Überredungsversuche von Genossen aus.

Findet sich kein Bewerber, dann will der Kreisverband eine Wahlempfehlung an die Mitglieder geben, wen man unterstützen wolle. Das fällt nicht schwer, stützt die Partei doch im Rahmen einer Kooperation mit SPD und FDP im Kreistag den derzeitigen Landrat Dietmar Schulze (SPD). Der kann seit acht Jahren mit satter Mehrheit regieren.

Die Linke will sich nun stärker um den Nachwuchs kümmern. Sonst gehen ihr die Kader aus. Vor allem auf dem Land. Denn in den Großstädten und Ballungsräumen hat die Partei derzeit nach eigenen Angaben starken Zulauf. "Selbst bei Neueintritten von Studenten in den Kreisverband ist es schwer, sie für ein Mandat zu gewinnen", so Heiko Poppe. Denn meist stecken sie in Studium oder Ausbildung und stehen nicht zur Verfügung.

Heiko Poppe stellt sich erneut für den Posten des Kreisgeschäftsführers in der Uckermark zur Verfügung. Fast der gesamte Kreisvorstand in seiner Konstellation tritt wieder an.