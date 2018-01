Wandern wie die Hussiten

S. Friedrich

Bernau (sf) Wer sich in diesem Jahr gern einmal auf die Spuren der Hussiten geben möchte, kann sich demnächst hoffentlich einer Wandergruppe anschließen.

Die Bernauer Briganten planen in Kooperation mit tschechischen Partnern eine Reise in die Vergangenheit im Rahmen einer "Hussitenwanderung".

Die Gruppe möchte sich Zeit nehmen, um einmal mehr auf den Spuren des Reformators Jan Hus zu pilgern. Der ist 1414 von Tschechien aus zum Konzil nach Konstanz gereist. Die historische Strecke bildet den Ausgangspunkt der hussitischen Kulturroute, welche die grenzüberschreitende Begegnung von Menschen fördern soll. Sie verzweigt sich in die "Route der Toleranz" und die "Route der Verständigung".

Der 200 Kilometer lange Weg würde diesmal von der Burg Krakovec südwestlich von Prag bis nach Bärnau in der Oberpfalz führen. Der Ort gehört - genau wie Bernau auch - zur Vereinigung der Städte mit hussitischer Tradition. Dem tschechisch-deutschen Städtebund gehören aktuell 18 Partnerstädte an. Sie alle verbindet eine gemeinsame Erinnerungskultur an die Hussitengeschichte, die unter andererem im Rahmen von Volksfesten, aber auch Pilgerwanderungen gelebt wird.

Veranschlagt wird für die Strecke in diesem Jahr eine Woche. Die Wanderer tragen dabei traditionelle Kleidung und Ausrüstung, so wie es im 15. Jahrhundert üblich war.

Übernachtet wird auf dieser Bildungsreise der besonderen Art in Zelten. Das Gepäck trägt jeder selbst oder aber lässt es mit einem Pferdewagen transportieren, der die Gruppe begleiten soll. Seine Fahrtüchtigkeit wird momentan noch in Tschechien geprüft. Davon hängt die Realisierung der Reise ab.

Kommt die Wanderung zu Stande, werden pro Tag pro Person etwa zehn Euro für Lebensmittel veranschlagt. Hinzu kommen noch die Kosten für den Transfer. Der erfolgt in Bussen oder individuell.

Auf ähnlichen Wanderungen sind in der Vergangenheit bereits Menschen aller Altersklassen vom Kind bis zum Senior mitgelaufen. Interessierte Teilnehmer wären auch in diesem Jahr herzlich willkommen. Wer aber kein Kostüm tragen möchte, könnte trotzdem mitlaufen. Auf Wunsch können auch eigene Hunde mitgenommen werden.

Übrigens: Wer gewanderte Kilometer nachweisen kann, erhält dafür von einigen gesetzlichen Krankenkassen einen Stempel im Bonusheft. Es lohnt sich also, sich bei der eigenen Kasse danach zu erkundigen. Das gilt auch für konventionelle Wanderungen. Sobald der Termin für die Hussitenwanderung feststeht, wird er bekannt gegeben.

Information: www.hussitische-kulturroute.com