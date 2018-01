Leser können OB-Kandidaten Fragen stellen

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 4. März wählen die Frankfurter einen neuen Oberbürgermeister. Mit Markus Derling (CDU), Wilko Möller (AfD), Jens-Marcel Ullrich (SPD), René Wilke (Linke/Grüne) und Martin Wilke (parteilos) bewerben sich fünf Kandidaten. Die MOZ wird über die OB-Wahlen umfassend berichten. Im Januar und Februar wird dabei im Mittelpunkt stehen, mit welchen Inhalten sich die Kandidaten bewerben.

Die MOZ hat alle Kandidaten gebeten, auf sechs Fragen zur Stadtentwicklung Antworten zu geben:

¦ Wie weiter mit der Innenstadt?

¦ Wie lässt sich Verwaltung bürger- und unternehmerfreundlicher gestalten?

¦ Die Stadt als sozialer Dienstleister: Bürde oder Chance für die Stadt?

¦ Wie lassen sich die Innovationspotenziale besser für die Stadt nutzen?

¦ Frankfurt und Europa: Fazit und Ausblick der Zusammenarbeit

¦ Wie viel Kultur- und Sportangebote braucht Frankfurt?

Die Antworten auf diese Fragen werden wir in den nächsten Tagen auf jeweils einer Seite veröffentlichen.

Ende Januar und Anfang Februar haben wir alle Kandidaten an verschiedenen Tagen in die Redaktion eingeladen. Jeweils 60 Minuten lang können Leser am Telefon direkt ihre Fragen an die OB-Kandidaten stellen. Am darauf folgenden Tag veröffentlichen wir die Antworten. Wir werden rechtzeitig die Termine für das Lesertelefon bekanntgeben.

Mitte Februar wird die Märkische Oderzeitung dann zu einem großen öffentlichen Wahlforum mit allen Kandidaten einladen. Der Termin für diese Veranstaltung wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Ihre Fragen an die OB-Kandidaten können Sie uns bereits jetzt schreiben. Wir geben Sie am Lesertelefon weiter. Schreiben Sie an frankfurt-red@moz.de, Stichwort: OB-Wahlen