Malche braucht Ersatz für alten Kleinbus

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Er ist in die Jahre gekommen - der Kleinbus des Missionshauses Malche an der B 167 zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg. Rost breitet sich überall aus. Der TÜV gilt nur noch bis April dieses Jahres. Eine Neuanschaffung ist nicht mehr zu verhindern. Allerdings ist die Gemeinschaft dafür auf finanzielle Unterstützung angewiesen und hofft auf Spenden.

Ein Neukauf kommt für Oberin Brunhilde Börner angesichts der Kosten nicht in Frage. Ein gebrauchtes Fahrzeug soll es werden. Ob es nun ein Jahreswagen werden wird oder ein älteres Exemplar, das steht noch nicht fest. "Wir holen uns zurzeit Angebote ein", sagt Brunhilde Börner auf Nachfrage dieser Zeitung. Auf alle Fälle soll der Kleinbus einen zusätzlichen Tritt zum besseren Einstieg erhalten. Der Bus wird vor allem von den Schwestern im Ruhestand genutzt. Zweimal in der Woche fahren sie in die Stadt, zum Einkaufen oder zum Arzt. Ebenso zu Gottesdiensten in Bad Freienwalde, wie die Oberin ergänzt. Und natürlich werden auch die Besucher, die im Gäste- und Tagungshaus oder im "Neuen Haus" übernachten, mit dem Shuttle kostenpflichtig chauffiert.

Spenden sind auf folgendes Konto möglich: Missionshaus Malche e.V., Sparkasse MOL, IBAN: DE 19170540403000360033. Informationen: Tel. 03344 42970, E-Mail: info@malche.net