Ärger mit Tauben und Krähen

Ein Vogelhäuschen auf dem Fensterbrett ist kein Problem: Singvögel dürfen laut Stadtordnung in Eisenhüttenstadt in den Wintermonaten gefüttert werden © Foto: Pia Reiser

Eisenhüttenstadt, 2018-01-08 Eine Taube auf einem Fensterbrett in der Saarlouiser Straße. © Foto: Pia Reiser

Pia Reiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dutzende Tauben soll eine Mieterin in der Saarlouiser Straße angefüttert haben. Eine Anwohnerin ärgert sich über die Vögel und den Dreck, den diese auf Autos, Dächern und auf Balkonen hinterlassen. Gebäudewirtschaft und Ordnungsamt gehen dem Fall bereits nach.

Ein ganzer Taubenschwarm über dem Dach, ihr Kot auf dem Balkon, die Federn in der Küche. "Das sind Schwärme von 20, 30 Tauben, die da ihre Schleifen ziehen und ihren Dreck fallen lassen", beschrieb eine Anwohnerin unserer Redaktion die Zustände an einem Gebäude in der Saarlouiser Straße in Eisenhüttenstadt.

Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, wirft einer Mieterin vor, die Vögel in großem Stil anzufüttern und damit nicht nur Tauben anzuziehen, sondern auch Krähen oder Ungeziefer wie etwa Ratten. Sie hat Angst, durch die Vögel oder ihren Kot, den diese auf dem Balkon hinterlassen, krank zu werden.

Der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi), der das Gebäude gehört, ist der Fall in der Saarlouiser Straße bereits bekannt. "Wir sind da dran", sagt Enrico Hartrampf, der Leiter der Wohnungswirtschaft. Seine Mitarbeiter hätten schon ein Gespräch vor Ort geführt und auch mit weiteren Nachbarn gesprochen. "Aber wir haben bisher keine Verkotungen in dem Ausmaß gefunden, dass man mietrechtliche Konsequenzen ziehen könnte." Es gebe bis jetzt keine ausreichenden Beweise. "Wir gehen der Sache weiter nach. Man kann es nicht tolerieren, wenn mit der Fütterung Ungeziefer wie Ratten angelockt wird", betont er. Hinweise nehme die Gewi gern entgegen.

Das Füttern von wilden und frei lebenden Tieren ist laut Stadtordnung in Eisenhüttenstadt verboten. Durch das Verbot sollen Gesundheitsgefahren durch übertragbare Krankheiten verringert und Verschmutzungen durch Vogelkot vermieden werden. Eine Ausnahme ist das Füttern von Singvögeln. Dies ist in der kalten Jahreszeit in den Monaten November bis März erlaubt.

In ihrer Mieterzeitung appelliert die Gewi immer wieder an ihre Mieter, die Tauben nicht anzulocken und die Dachfenster geschlossen zu halten, damit die Vögel sich dort nicht einnisten und brüten können. Probleme mit Taubenplagen sind für die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft nichts Neues.

Vor einigen Jahren gab es an den Gebäuden der Gewi zwei Schwerpunkte, im Brunnenring und im VI. Wohnkomplex im Kepler- und Archenholdring. "Dort haben wir in die Taubenabwehr investiert", erzählt Hartrampf. Zum Beispiel wurden Pikser angebracht, damit die Tauben nicht auf Dachrinnen oder Fensterbrettern sitzen und nisten können. Außerdem lässt die Gebäudewirtschaft die Taubeneier aus den Nestern entfernen, um eine Vermehrung der Vögel zu verhindern.

Wenn Mieter Tauben anfüttern, sucht die Gewi zunächst das klärende Gespräch, sagt Hartrampf. Fruchtet das Gespräch nicht, wird der Betroffene noch einmal angeschrieben. "Hilft das auch nicht, können wir mietrechtliche Konsequenzen ziehen, also eine Abmahnung oder als letzte Konsequenz die Kündigung aussprechen." Bisher sei es jedoch erst einmal soweit gekommen, dass die Gebäudewirtschaft einem Mieter mit der Kündigung gedroht hat.

In der Saarlouiser Straße hat die Gewi laut Hartrampf vor einigen Jahren schon einmal ein solches Gespräch geführt. Daraufhin habe sich die Situation gebessert.

Ähnliches beschreibt auch Jörg Slupecki, der Leiter des Bereichs Sicherheit und Ordnung im Rathaus Eisenhüttenstadt: "Wir waren vor einigen Jahren in der Ecke aktiv. Da war beispielsweise auch Futter für Katzen herausgestellt. Das war mehr als nur Meisenknödel." Aber die Situation habe sich gebessert, nachdem das Ordnungsamt dort öfter vorbeigefahren sei und kontrolliert habe.

Auf den aktuellen Fall in der Saarlouiser Straße hat das Ordnungsamt nun ebenfalls ein Auge. Auch dieses setzt zunächst auf klärende Gespräche, wenn Menschen wilde Tiere anfüttern. Das Amt kann aber auch ein Bußgeld in Höhe von bis zu 1000 Euro verhängen. Das ist aber laut Ordnungsamt in Eisenhüttenstadt bisher nicht nötig gewesen.