In acht Jahren mit eigenem Kandidaten

Neuzelle (lö) Die gemeinsame Premiere im vergangenen Jahr in Eisenhüttenstadt verlief erfolgreich, in diesem Jahr haben die CDU-Ortsverbände Neuzelle und Eisenhüttenstadt zum Neujahrsempfang in die Klosterklause nach Neuzelle eingeladen. "Das war so gut besucht, das machen wir wieder", begründete Jeannette Noack, Vorsitzende des Neuzeller Amtsverbandes, warum erneut gemeinsam mit Gästen aus unterschiedlichsten Bereichen ins neue Jahr gestartet wurde. 2018 ist vor allem für Neuzelle das Jahr des Klosterjubiläums und von vielen Festen, sagte Jeannette Noack.

Ingrid Freninez, Vorsitzende des Eisenhüttenstädter Stadtverbandes, erinnerte in ihrer Rede daran, dass Eisenhüttenstadt einen neuen Bürgermeister hat. Ob sich etwas verändert, hänge nicht nur von klugen Entscheidungen ab, sondern auch davon "ob wir Veränderungen" wollen, sagte Ingrid Freninez. "Einer muss aber den ersten Schritt machen. Warten wir nicht auf Veränderungen, sondern sorgen wir auch selber dafür".

Die Landtagsabgeordnete Barbara Richtstein, die als Festrednerin eingeladen worden war, spann einen großen Bogen. Man sei sehr bemüht gewesen, für die Bürgermeisterwahl in Eisenhüttenstadt einen eigenen Kandidaten aufzustellen. In acht Jahren, wenn eine Neuwahl ansteht, soll das gelingen. Für die Landtagswahl im kommenden Jahr könne man auf gute Köpfe zurückgreifen. Auch für die Kommunalwahl, ebenfalls im kommenden Jahr, gelte es Kandidaten aufzustellen. Barbara Richtstein, die positiv hervorhob, dass die beiden Ortsverbände von Frauen geführt werden und in Fürstenwalde sich mit Karin Lehmann eine Frau zur Bürgermeisterwahl stellt, ermunterte Frauen, sich bei der Kommunalwahl einzubringen. Sie warb dafür, die Möglichkeiten der Landespartei zu nutzen.

Mit Blick auf das vergangene Jahr hob die Landtagsabgeordnete als Erfolg hervor, dass es der CDU bei der Bundestagswahl gelungen sei, neun von zehn Direktmandate zu holen, auch das wichtige im Wahlkreis Frankfurt/Oder-Spree gegen den AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland. Zu aktuellen Berliner Politik sagte sie: "Wir sind alle sehr gespannt, was die Sondierungen zwischen CDU/CSU und der SPD bringen werden. Ich hätte es gut gefunden, den Weg des Jamaika-Bündnisses zu gehen."

Die Landespolitikerin warf der Landesregierung vor, dass keine der von ihr betriebenen Reformen erfolgreich durchgesetzt worden sei. Als Beispiel nannte sie die Verwaltungsgebietsreform. "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, diese Reform zu stoppen. Die Landesregierung hat eingesehen, dass sie da das falsche Pferd geritten hat." Besonders hob Barbara Richtstein hervor, dass es ein erfolgreiches Volksbegehren gegen das Projekt gegeben habe.