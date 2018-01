LR EIH

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 22. Februar ist Premiere für das diesjährige Theaterstück der Theatergruppe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - übrigens die 25. im 26. Jahr des Bestehens der Gruppe. Gezeigt wird das Stück "Die Balkonszene", eine Komödie nach John Chapman und Anthony Marriott (Deutsch von Horst Willems). Die Proben dafür laufen auf Hochtouren.

Das Stück handelt von einem Heiratsvermittlungsbüro. Ausgerechnet ein schwer vermittelbarer junger Mann sieht dort seine letzte Rettung und taucht an einem Tag auf, an dem sich weitere verhaltensauffällige Personen die Klinke in die Hand geben.

Karten für die Vorstellung um 19 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater gibt es im Sekretariat des Gymnasiums (Tel.: 0336443389) und bei der Tourismusinformation (Lindenallee).