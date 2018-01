Mitfahrer für Reise nach Gomel gesucht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (lö) Im Mai soll in Eisenhüttenstadt eine Fahrt nach Gomel (Belaruss) starten, um die dortige Partnerschule zu besuchen. 20 Jahre lang hat der inzwischen aufgelöste Verein "Kinder von Tschernobyl" aus Eisenhüttenstadt dafür gesorgt, das Kinder aus Gomel, die nach wie vor noch unter den Folgen der Reaktorkatastrophe leiden, unbeschwerte Wochen bei Gasteltern verbringen können.

"Mit vielen Kindern aus der Stadt Gomel, die hier zu Besuch waren, gibt es noch Kontakt", sagt Heike Grimm vom Verein. Deshalb sei die Reise geplant. "Dafür suchen wir noch Mitfahrer." Los geht es am 9. Mai. Der Bus fährt abends am Busbahnhof in Eisenhüttenstadt ab. Die Fahrt wird rund 20 Stunden dauern, einschließlich der Zeitumstellung. Am 14. Mai soll die Tour in Eisenhüttenstadt enden.

Für Fahrt, Visa und Gebühren müssen rund 250 Euro eingeplant werden, für Kinder gibt es Ermäßigungen. Übernachtet wird in Privatquartieren. Heike Grimm weist darauf hin, dass es auch preiswerte Hotels gibt. "Wir helfen gerne bei der Vermittlung", sagt sie.Die wenigen Tage in Gomel werden gut ausgefüllt sein. Ein Programm wird vorbereitet, außerdem sind Familienbesuche und Ausflüge geplant. Die Reisegruppe nimmt auch Päckchen und Briefe mit.

Informationen bei Brigitte Grimm, Werksiedlung 16, Tel.: 03364413220