Rohrbruch legt Fahrzeugverkehr lahm

Frank Groneberg

Rosengarten (MOZ) Ein Rohrbruch in der Hauptstraße im Ortsteil Rosengarten hat am Montag den Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden lahmgelegt. Davon betroffen war auch die Buslinie 982 der Stadtverkehrsgesellschaft mbH (SVF): Die Haltestelle Bahnhof Rosengarten konnte bis zum frühen Nachmittag nicht angefahren werden. Die Hauptstraße hatte ab der Kreuzung mit dem Lindenplatz in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen.

Kurz hinter der Einmündung Wiesengrund war bereits am Sonnabendmorgen eine Trinkwasserleitung gebrochen. Aus dem Eineinviertel-Zoll-Stahlrohr, das gut eineinhalb Meter unterhalb der Fahrbahndecke liegt, floss das Wasser ins Erdreich. Mitarbeiter der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) sicherten die Bruchstelle am Sonnabend zunächst provisorisch mit einer Metallschelle, so dass das Wohnhaus, dessen Hausanschluss sich unmittelbar an der Bruchstelle befindet, wieder mit Wasser versorgt werden konnte.

Am Montagmorgen rückte dann ein vierköpfiger Bautrupp der FWA an, um die beschädigte Wasserleitung zu reparieren. Da die Hauptstraße - die wichtigste Zufahrt zum Wohngebiet südlich des Bahnhofs Rosengarten - auf gesamter Breite gesperrt werden musste, war besondere Eile geboten. Die Hauptstraße wurde aus Richtung Bahnhof zur Sackgasse. Die Busse der Linie 982 verkehrten zwischen Abzweig Rosengarten und Lindenplatz ohne den Zwischenhalt am Bahnhof.

Mit Hilfe eines Baggers und teilweise per Handarbeit legten die Mitarbeiter der FWA die beschädigte Leitung frei. Sie schnitten das marode Stahlrohr mit einem Durchmesser von 4 Zentimetern zwischen den Hausanschlüssen auf beiden Straßenseite ab. Dann entfernten sie die Stahlleitung auf einer Länge von etwa 6 Metern und ersetzten sie durch eine Kunststoffleitung. Anschließend schlossen sie die Baugrube wieder.

Die Bauarbeiten sollten bis abends dauern. Die Busse der Linie 982 konnten aber bereits ab dem Nachmittag wieder zum Bahnhof Rosengarten fahren.