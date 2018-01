Wendemanöver und Frust in der Großen Straße

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die langfristig und mehrfach angekündigte und heftig diskutierte neue Verkehrsregelung in der Großen Straße hat am Montag jede Menge Autofahrer offenkundig kalt erwischt. Die Mitarbeiter des Kommunalservice Strausberg, die die Absperrbake gegen Mittag montierten, hatten den Frust der Autofahrer auszuhalten. Bereits am Morgen haben sie die Schilder installiert. Nun ist der Durchgangsverkehr in Strausbergs Einkaufsstraße unterbunden. Alle Geschäfte sind aber nach wie vor mit Fahrzeugen zu erreichen.

Wie man das auch hätte einfacher haben können, schlug der Strausberger MOZ-Leser Horst Freimark am Sonntag vor: "Eine Einbahnstraßenregelung in der Innenstadt: Am Müncheberger Tor rein, am Wriezener Tor und an der Sparkasse wieder raus. Ein ungewollter Durchgangsverkehr wird sich nicht entwickeln. Kein Gegenverkehr entsteht, eventuell nur die Radfahrer, kein Schilderwald, alles parkt zwei Stunden links, und die Fußgänger haben nur von einer Seite die Fahrzeuge mit 20 km/h zu beachten." Im März sollen aber die Poller kommen.