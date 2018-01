Anklage gegen Jugendlichen möglich

LR EIH

Eisenhüttenstadt (ja) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat versichert, dass der Fall um die mehrköpfige Tätergruppe, die Ende des Jahres in einem Eisenhüttenstädter Autohaus großen Schaden angerichtet hat, nicht abgeschlossen ist. Ulrich Scherding, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Montag, dass gegen einen der Verdächtigen, einen 17-Jährigen aus Frankfurt, Anfang Januar seitens der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl verkündet wurde. Dieser sei aber durch das zuständige Amtsgericht nicht vollstreckt und sofort außer Vollzug gesetzt worden. Das wiederum heiße aber nicht, dass nicht doch noch Anklage erhoben werde, betonte Scherding. Bei Jugendlichen schaue man immer besonders genau, ob eine Untersuchungshaft notwendig ist. Nur weil der Jugendliche nicht in Haft sei, bedeute das nicht, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien. Im Gegenteil, die laufen weiter auf Hochtouren. Scherding bestätigte auch, dass es sich um eine Tätergruppe handele.