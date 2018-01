SPD für Ganztagsschule in Werneuchen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Der Bildungsstandort Werneuchen soll entwickelt werden - beispielsweise durch den Ausbau der Grundschule zu einer integrativen Ganztagsgrundschule mit angekoppeltem Nachbarschaftszentrum.

Die SPD-Fraktion schlägt angesichts des zu erwartenden Bevölkerungswachstums vor, die Bildungseinrichtung im Rosenpark vierzügig zu gestalten. Darüber hinaus sollen das pädagogische Konzept und die Raumaufteilung im Sinne einer integrativen Ganztagsschule entwickelt werden. Vorgesehen ist ferner ein Neubau, der als sogenanntes Lern- und Teamhaus mit zentraler Aula/Mensa errichtet wird. Im Hauptgebäude werden zudem Funktionen eines Nachbarschaftszentrums integriert. Hortbereich und Grundschule sind miteinander verbunden. Für den Bau seien Fördermittel des Landes und der Europäischen Union einzuwerben, hieß es. In den gesamten Prozess sollen nach dem Willen der SPD-Fraktion die Schulleitung, das Kollegium, Eltern und Schüler sowie der zuständige Ausschuss einbezogen werden. "Wir wollen die soziale Ungleichheit aufheben. Mit einer Ganztagsschule ist dieses Ziel erreichbar", sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Gill in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Er räumte zugleich ein, dass das Vorhaben eine "Riesen-Herausforderung" sei. Es gebe aber gute Chancen, bis zu 60 Prozent Fördermittel für das Projekt zu erhalten. Der Sozialdemokrat wies allerdings auch darauf hin, dass Landesmittel nur noch bis zum Jahr 2019 zur Verfügung stehen. Es sei fraglich, ob danach noch finanzielle Mittel fließen werden, so der Stadtverordnete.

Bürgermeister Burkhard Horn hatte zu dem SPD-Antrag einen Alternativvorschlag eingereicht. Nach seiner Auffassung sollte sich zunächst die Schulkonferenz mit dem Thema "Ganztagsschule" beschäftigen. "Die Positionierung des Gremiums ist angesichts der beabsichtigten Kapazitätserweiterung eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die konkrete Umsetzung der baulichen Maßnahmen", erklärte der Linken-Politiker.

"Es gibt noch zu viele offene Fragen. Wir sollten das alles in einer ruhigen Atmosphäre beraten", betonte Alexander Horn für die Linken-Fraktion. Eine Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung zu diesem Zeitpunkt sei das "falsche Signal".

Sebastian Gellert (WIW/WpS) hielt es für wichtig, zunächst den möglichen Bedarf zu ermitteln. Vorher sei es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. "Wir sollten aber unbedingt über den Ausbau zur Ganztagsschule sprechen", so der Stadtverordnete. Er bat deshalb die SPD-Fraktion, ihren Antrag in die Ausschüsse zu verweisen.

Eine "Perspektive in Richtung Oberschule/Gymnasium" brachte Hans Joachim Spiegel ins Gespräch. Dazu sollte man sich auch mit der Nachbargemeinde Ahrensfelde an einen Tisch setzen. Der brandenburgischen Landesregierung warf der CDU-Fraktionschef vor, einen "Mangel an Bildung zu verwalten". Es gebe zu wenig Lehrer und einen großen Investitionsstau.

Nachdem Uwe Scholz beantragt hatte, das Thema in den Ausschüssen zu behandeln, lenkte Gill ein. Man wolle nicht "mit dem Kopf durch die Wand", sagte der Sozialdemokrat. Da das Projekt verschiedene Aspekte habe und Bereiche berühre, schlug er eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft und Soziales sowie Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung vor.

Zunächst war dafür der 18. Januar vorgesehen, der Termin wurde jedoch wieder verworfen. Zur Begründung sagte Bürgermeister Horn, dass frühestens Mitte Februar entsprechende Zahlen vorliegen. "Inhaltlich liegen wir nicht weit auseinander", betonte der Linken-Politiker in Richtung SPD-Fraktion. "Mir ist es nur wichtig, dass wir die Schule mitnehmen".

Der Antrag wurde schließlich in die Ausschüsse verwiesen. Die gemeinsame Gremiumssitzung soll nun frühestens im März stattfinden.