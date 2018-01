Fraktionschefs üben Schulterschluss

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Corinna Fritzsche-Schnick und Sven Kindervater sind Konkurrenten im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Neuenhagen. Sie sind aber auch Verbündete, wie sie in einem Pressegespräch betonen. Als Gemeindevertreter und Fraktionschefs. Sie für die CDU. Er für die Linken.

"Es geht nur miteinander. Vor und nach der Wahl", sagt Corinna Fritzsche-Schnick. Denn es gebe, so fügt Sven Kindervater an, viele Dinge, die sie ähnlich bewegen und die sie voranbringen wollen. Vieles sei in der Gemeinde ein Kompromiss. Doch der sei oft nötig, verwiesen wird auf die Entscheidungen zur Bebauung in der Eisenbahnstraße, um von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen zu werden. Beide sehen bei letzterem Thema die große Gefahr, dass Anwohner doch noch gegen den Bebauungsplan klagen. Dann wäre, so befürchten sie, die Investition mit Drogeriemarkt, Wohnungen, kleinen Läden und Marktplatz für einige Jahre blockiert und höchstwahrscheinlich auch der Investor weg.

Ein Thema, das beide Fraktionschefs benennen, ist der Verkehr. Sie wollen sich den alten Ideen einer Umgehungsstraße von Neuenhagen widmen und auch mit dem Ideenbüro um Bernhard Sohr in Verbindung setzen. Die Bebauung an der Eisenbahnstraße wird definitiv Veränderungen mit sich bringen. "Wir müssen da dringend anders denken. Es geht also nicht in erster Linie darum, es dem Autofahrer so bequem wie möglich zu machen. Verkehr entspannen heißt auch, unattraktiv sein fürs Auto", sagt Kindervater.

Ein zweites wichtiges Thema ist für die beiden das Regen- und Abwasserproblem. Die Regenwasserproblematik wird im Rathaus nun angegangen. Aber, beim Abwasser, sind sich die beiden einig, müssen sie den WSE stärker in die Pflicht nehmen. Ein Kanal im Zentrum reicht eben nicht. "Dazu gehört für mich auch, dass wir alte S-Bahn-Durchquerungen wieder beleben und für Kanäle nutzen", sagt Corinna Fritzsche-Schnick. Und Kindervater fügt lachend an: "Es soll heutzutage auch möglich sein, Neue zu buddeln."

Das Thema gemeinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten liegt beiden Gemeindevertretern sehr am Herzen. "Wir können froh sein, dass Hoppegarten nicht verschnupft ist und mit uns redet", sagt Kindervater. Und meint damit wie auch Corinna Fritzsche-Schnick, dass beim Einzelhandel eben gemeinsam geschaut wird, was die Region braucht und wo was am besten angesiedelt wird. Zum Wohle der Bürger. Auch in Sachen Tourismus könnten beide Gemeinden gut zusammenarbeiten. Denn jede habe Besonderheiten. Hervorragende Arbeit werde seit 150 Jahren auf der Galopprennbahn geleistet. Neuenhagen hingegen könne u. a. ein Bürgerhaus und ein Freibad bieten. Klar, dass es dafür auch einen leistungsstarken Tourismusverband geben muss. "Die Frage ist nicht immer nur, was habe ich, sondern, was mache ich daraus", sagt Sven Kindervater, der durchaus ein Faible für den Event-Tourismus durchblicken lässt. Und dafür fehlt es zum Beispiel an Übernachtungsplätzen in der Region. Auch ein Thema, das man mit Hoppegarten zusammen beleuchten könne.

Durch das gemeinsame Mittelzentrum erhoffen sich die beiden zudem Impulse für andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. In Neuenhagen, führen beide weiter aus, gebe es immer noch den Aufstellungsbeschluss für einen Biomarkt, der klar auch für Hoppegartener interessant sein könnte. Der öffentliche Personennahverkehr - da rollen beide gleichzeitig mit den Augen, wissend, dass dies ein Thema ist, das unbedingt gelöst werden muss. Sie sprechen von der Busdichte, die nicht optimal ist, aber auch davon, dass es zum Beispiel nur mit riesigen Umwegen und zig mal Umsteigen möglich ist, von Neuenhagen oder Hoppegarten aus in die Kulturgießerei nach Schöneiche zu kommen, die Luftlinie nur wenige Kilometer entfernt ist.

Beide wollen jetzt den Antrag in die Gemeindevertretung einbringen, dass sich, so rasch es geht, die Vertreter der Hauptausschüsse beider Gemeinden treffen.

Ein weiteres wichtiges Thema der kommenden Zeit seien die weiterführenden Schulen. Da sei der Kreis in der Pflicht, der sich aber derzeit aus ihrer Sicht hinter falschen Zahlen verstecke. Überall müssen die Gemeinden Kitas bauen, um dem Andrang Herr zu werden. "Diese Kinder werden älter und Schüler. Der Kreis muss dringend nachziehen", zeigt sich die CDU-Fraktionschefin ungehalten über das nicht rechtzeitige Reagieren des Kreises. Ganz speziell in Neuenhagen wird es in kommender Zeit der Grünordnungsplan Trainierbahn sein, der viele beschäftigen wird, weiß Sven Kindervater.