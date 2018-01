Geschäftsübergabe und Jubiläum im Einzelhandel

RLOOCK

Beeskow (jök) Die Beeskower Boutique "Steckenpferd" hat eine neue Inhaberin. Monika Umbreit hat ihr Geschäft an die Textil-Einzelhändlerin Sylvia Goebel übergeben. Monika Umbreit geht nach 27 Jahren in den Ruhestand. Sie hatte die Boutique 1991 am angestammten Platz eröffnet. "Ich möchte mich bei meinen Kunden für ihre Treue bedanken", so Monika Umbreit.

Sylvia Goebel will Neues wagen, aber auch an Bewährtem festhalten. Das Sortiment wird im Wesentlichen wie gehabt bestehen bleiben. Nachtwäsche für Damen wird künftig aus dem Sortiment genommen. Neu im Angebot ist Herren-Oberbekleidung. Dazu zählen Hemden, Pullover, Hosen und Jacken. Weiterhin können Kunden in der Boutique für Wolle, Wollwaren, Miederwaren und Textilien erwerben. Elke Umbreit, seit 25 Jahren als Verkäuferin im Steckenpferd, bleibt den Kunden der Boutique als vertrautes Gesicht erhalten.

Zehnjähriges Jubiläum feiert dieser Tage das Textilfachgeschäft mit Änderungsschneiderei "Modeparadies paßt genau". Am 7. Januar 2008 hatte Inhaberin Gundel Hilgenfeld ihr Geschäft in der Bodelschwinghstraße 10 eröffnet. Neben dem reinen Verkauf von Textilien bietet die Meisterin im Damenschneider-Handwerk auch alle handwerklichen Dienstleistungen drumherum an, etwa Kürzen von Hosen oder andere Änderungen.

Im August 2014 zog sie mit ihrem Geschäft in die Bodelschwinghstraße 40. Dort stapelten sich am Montag die Blumen. "Die haben alle meine treuen Kunden vorbeigebracht", so Gundel Hilgenfeld. Am Montag gaben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Sie sollten das Geschäft nicht mit leerem Magen wieder verlassen. Denn die Inhaberin hatte Schmalzbrote geschmiert und ihren legendären Schneewittchenkuchen auf einem Tablett serviert.