Montags löst er den Fahrstuhl-Notruf aus

Anke Beißer

Spreenhagen (MOZ) Seit einem Jahr und einer Woche ist er das "Mädchen für alles" was Kleinreparaturen und Grünpflege in Spreenhagens Kita und Schule anbelangt, oft auch der Feuerwehrmann. Maik Litwa kümmert sich als Hausmeister außerdem um Ärztehaus, Turnhalle und Sportplatz. "Es macht mir Spaß", sagt er zufrieden.

Den 50. Geburtstag vor Augen, hatte sich der selbstständige Fliesenleger Maik Litwa Mitte 2016 gedacht: Zeit, im Arbeitsleben etwas zur Ruhe zu kommen. Und weil er wusste, dass der Hausmeister der Grundschule und Kita kurz vorm Ruhestand war, bewarb er sich in der Amtsverwaltung. Als die Stellenausschreibung veröffentlicht wurde, erneuerte er sein Interesse. "Ich war nicht der einzige Bewerber, aber ich wurde genommen", freut sich der 51-Jährige über die Chance, noch einmal etwas Neues zu beginnen.

Am 2. Januar vorigen Jahres übernahm er die kleine Werkstatt im Kitagebäude und ein umfangreiches Pensum von Aufgaben. "Es ging gleich mit viel Schnee los", erinnert sich der gebürtige Thüringer, der seit der Wende in Berlin heimisch war und der 2002/03 mit seiner Lebenspartnerin sowie der gemeinsamen Tochter nach Spreenhagen zog. Um 5.15 Uhr rückte er an, um Wege und Bushaltestelle mit dem Schieber frei zu räumen.

Den frühen Arbeitsbeginn hat er seither beibehalten. "Morgens, wenn noch keiner in Kita, Schule und Turnhalle ist, kann ich in Ruhe durch alle Räume gehen, lüften und das Licht überprüfen." Ist eine Lampe defekt, wechselt er diese aus, ohne den Betrieb zu stören und auf Kinder achten zu müssen. Die Heizung und die Warmwasserversorgung unterzieht er ebenfalls einer Kontrolle. Nur der Montag fällt etwas aus dem Muster. Da stattet er zusätzlich dem Ärztehaus einen Besuch ab, unterzieht den Fahrstuhl einer Sicherheitskontrolle. "Ich löse probehalber den Notruf aus, sage dann gleich an, dass es ein Funktionstest ist."

Wenn die turnusmäßigen Überprüfungen erledigt sind, füllt sich der Tage mit tausend kleinen Dingen, für die sein handwerkliches Geschick benötigt wird. Egal, ob kippelige Stühle, verstopfte Toiletten, kaputtes Spielzeug oder ein weiterer Nagel in der Wand, Litwa hilft, wo er gebraucht wird. Zwar gebe es in allen Gebäuden ein Reparaturbuch, aber meist werde kaputtes Mobiliar vor die Tür gestellt, werden ihm die Sachen zugerufen. Wie am Montagmittag, als ein Schüler angeflitzt kam:"Herr Hausmeister, das Jungsklo in der Turnhalle steht unter Wasser!" Maik Litwa bewaffnete sich mit Zange, Schraubenzieher und Saugglocke, um den Schaden zu beheben. Jemand hatte den Wasserhahn offen gelassen, und der Abfluss im Boden war verstopft. Fünf Minuten später war der Schaden behoben. Wenn es seine Zeit zulässt, baut er auch das eine oder andere Gebrauchsstück, wie Becherhalter oder ein Stiftkarussell für die Kita.

Der Spreenhagner sagt, dass ihm die meisten Kinder mit Respekt begegnen. "Ich habe sie mir ein Stück weit erzogen." Er könne schon mal einen Brüller loslassen. Und wenn er binnen kurzer Zeit zum wiederholten Mal den Federball vom Dach holen soll, lasse er ihn gern einen Tag liegen. "Die Kinder sollen lernen, dass es einen besseren Platz für ihr Spiel gibt." Wenn er merkt, dass etwas mutwillig zu Bruch ging, könne er sich ebenso in Geduld üben, lasse die Kinder ruhig etwas zappeln. Allerdings: Bei allem Spaß an der Arbeit gibt es Dinge, die ihn ärgern - zum Beispiel, wenn er aus den Mülleimern an der Bushaltestelle Pizzakartons und Tüten mit Haushaltsabfällen herausholt.

Unterm Strich sieht er seine neue Aufgabe als Gewinn. Der Job sei zwar nicht wirklich ruhiger, nur anders, weniger körperlich anstrengend. Außerdem gibt es noch etwas Neues in seinem Leben: Er gehört jetzt der Feuerwehr an. Die Einsatzbereitschaft tagsüber hänge an seiner Beschäftigung beim Bauhof. "Ich bin aber voll dabei, werde jetzt eine Ausbildung absolvieren."