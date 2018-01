Großes Plüsch-Nashorn als Hauptpreis

LR Bee

Beeskow/Tauche (lit) Mit jeweils einem großen Plüsch-Nashorn unterm Arm hat Stefan Kamenz, Leiter der Geschäftsstelle Beeskow der Sparkasse Oder-Spree, den Kindern der Kita Spreespatzen in Beeskow und denen der Kita Kastanienhof in Tauche einen Besuch abgestattet. Die Plüschtiere waren der Hauptpreis für selbst gebastelte Adventsgestecke. Vor drei Jahren hat die Sparkasse die Aktion ins Leben gerufen. Für den Geschäftsstellenleiter naheliegend: "In der Vorweihnachtszeit basteln Kinde und Erzieher ohnehin viel", betont er. An der jüngsten Ausgabe der Aktion beteiligten sich vier Kitas. "Da ist noch Luft nach oben", findet Stefan Kamenz. Langfristig schwebt ihm nämlich eine Ausstellung vor - wenn sich genug Einrichtungen beteiligen.

Die Gestecke wurden in der Adventszeit in der Sparkasse präsentiert. So konnten sich Mitarbeiter und Kunden an ihnen erfreuen. Die Mitarbeiter waren es auch, die über die Platzierung entschieden. Die meisten Stimmen entfielen auf die Gestecke der Beeskower Spreespatzen und die der Kita-Kinder aus Tauche. Platz zwei teilen sich die Kinder der Kita Benjamin Blümchen und die der Kita Biene Maja aus Beeskow. Die großen Plüsch-Nashörner gab es nur für die Erstplatzierten - und die nahmen sie gleich in Beschlag.