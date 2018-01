Uschi Brüning kehrt zurück

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Auch für dieses Jahr haben die Verantwortlichen der Burg Storkow wieder ein Kulturprogramm zusammengestellt. Einige der Gäste sind altbekannt. Dennoch oder vielmehr gerade deswegen sind für einige der Veranstaltungen bereits zahlreiche Eintrittskarten verkauft worden.

Der Start ins neue Jahr bot an der Tourist-Info auf der Storkower Burg das aus den vergangenen Jahren gewohnte Bild. Die Menschen reihten sich in eine Warteschlange ein. Wonach sie begehrten, waren Eintrittskarten für die kommenden Konzerte von Hans-Joachim Scheitzbach auf der Burg Storkow. "Die besten Plätze sind jetzt bereits weg", sagt Stefanie Lemcke, die sich innerhalb des Burg-Teams um die Veranstaltungen kümmert. Andererseits kann sie weitere Interessenten auch beruhigen. "Auch für den ersten Termin am 10. Februar gibt es noch Karten."

Die Storkower Konzerte mit dem Cellisten Scheitzbach gibt es seit vielen Jahren. "Und es wird von den Leuten auch erwartet, dass wir das weitermachen", sagt Stefanie Lemcke. Seit der Woltersdorfer wegen Problemen mit dem dortigen Veranstaltungssaal nicht mehr in seinem Heimatort auftritt, sei der Andrang in Storkow eher noch größer geworden. Die Gäste reisen also auch aus der weiteren Umgebung an.

Das gilt auch für die anderen Veranstaltungen. "Die Leute kommen zu uns aus Fürstenwalde und aus Königs Wusterhausen, gelegentlich auch von noch deutlich weiter weg", sagt Andreas Gordalla, als Amtsleiter für Stadtmarketing und Tourismus der Storkower Burgchef. Er erinnert sich an Gäste, die extra zum Auftritt von Uschi Brüning im Sommer 2016 anreisten. Die Sängerin ist auch im neuen Jahr wieder in Storkow zu erleben. Auf den 20. August ist ihr Auftritt terminiert, direkt nach dem dreitägigen Alinae-Lumr-Musikfestival.

Interessante Künstler hat die Burg aber auch für die erste Jahreshälfte verpflichtet. Am 17. Februar gibt es einen eher ernsten Hildegard-von-Bingen-Abend mit der Schauspielerin Heike Feist, bekannt durch ihre Rolle als Cavewoman. Ungleich heiterer wird es am 10. März. Dann zeigen Mandy Partzsch und Erik Lehmann "Paarshit - Jeder kriegt, wen er verdient". Das Komiker-Duo ist bislang vor allem in seiner Heimat Thüringen bekannt, der Titel des Programms zieht aber offenbar auch in Storkow. "Die Tickets dafür wurden viel als Weihnachtsgeschenke gekauft. Es gibt nur noch Restkarten", sagt Stefanie Lemcke. "Der Vorverkauf ging richtig durch die Decke." 199 Plätze bietet der große Saal auf der Burg, mehr Menschen können aufgrund von Sicherheitsvorschriften nicht eingelassen werden.

Am 25. März folgt der erste von drei Abenden mit den Oderhähnen. "Das läuft immer, die Leute wollen das einfach", erläutert Stefanie Lemcke, warum sie das Kabarett-Ensemble aus Frankfurt gleich mehrfach verpflichtet hat. Einen Abend aus dem gleichen Genre gibt es am 2. Dezember. Dann macht Lothar Bölck bei seiner Abschiedstournee noch einmal Station in Storkow.

Weniger lange gedulden müssen sich Fans der schrillen Rockband Knorkator. Deren Sänger Alf Ator präsentiert am 7. April eine One-Man-Performance. In ein anderes musikalisches Genre geht es am 28. April. Dann gibt es Blues mit Brother Dege. "In den USA ist er ein Highlight der Szene", sagt Stefanie Lemcke. Sein Song "Too old to die young" gehört zum Film-Soundtrack von "Django Unchained" von Quentin Tarantino. Für Oktober ist die dritte Auflage der Storkower Herbstpoesie geplant. "Bei uns gibt es Künstler fast zum Anfassen, in persönlichem Rahmen", sagt Gordalla.

Vervollständigt wird das Burg-Programm unter anderem von weiteren Folgen des "Fernwehbilderbogens". Zum Auftakt gibt es am 26. Januar eine bildliche Reise in die Anden.

Das vollständige Programm im Internet: www.storkow-mark.de; Kartenvorverkauf: Tourist-Info auf der Burg, geöffnet im Winter täglich von 11 bis 16 Uhr, und online auf dem Portal www.reservix.de