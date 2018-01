"Tatort Lücke" lädt zur Spurensuche ein

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der TV-Krimi am Sonntagabend stößt auf millionenfaches Interesse. Auch dieses Format stand für "Tatort Lücke" Pate. Museum und Kanaltheater laden alle Eberswalder zwar nicht zur Mördersuche, dafür aber zur kaum weniger spannenden Geschichtsforschung ein.

Den ersten Tatort gibt es auf dem Marktplatz der Barnimer Kreisstadt zu entdecken. Dort wird am 26. Januar ab 17 Uhr die Eröffnungsperformance steigen, bei der sich das Kriminalistenteam vorstellt. "Bei der Premiere dreht sich alles um die beiden historischen Rathäuser, die dort einst standen", verrät Katja Kettner, die als Dramaturgin zum festen Ensemble des Kanaltheaters gehört und beim "Tatort Lücke" die Projektleitung verantwortet. Gegen 17.40 Uhr ziehen Akteure und Zuschauer ins benachbarte Museum um, wo im Dachgeschoss das extra eingerichtete Lückenlabor eröffnet wird.

"Die Auftaktveranstaltung ist zugleich der Aufruf an alle Geschichts- und Stadtinteressierten, sich mit uns auf Spurensuche zu begeben, uns Recherche-Aufträge zu erteilen und uns auf weiße Flecken in der Historie Eberswaldes hinzuweisen", sagt Heike Scharpff, die Regisseurin des Kanaltheaters, das unter anderem mit Produktionen wie "Punk a gonny", "Die heilige Gaby des SVKE" und "Kohlhaas - Anatomie eines Aufstandes" bundesweit auf sich aufmerksam gemacht und dabei selbst Geschichte aufgearbeitet hat.

Weitere mögliche Einsatzorte für das Kriminalistenteam und weitere Mitmachwillige könnten die Messingwerksiedlung, in der sich Industrie- und Stadtgeschichte verknüpfen, das abgerissene Ruhmesmuseum der ehemals in Eberswalde stationierten sowjetischen Streitkräfte oder das KZ-Außenlager Waldeslust sein, in dem einst Zwangsarbeiter der Rüstungsindustrie ausgebeutet wurden und dessen Relikte längst von Bäumen und Sträuchern überwuchert wurden. "Bei Guten-Morgen-Eberswalde am 10. März ab 10.30 Uhr werden wir alle bis dahin eingereichten Vorschläge vorstellen und gemeinsam mit dem Publikum dann die sechs Orte auswählen, an denen unser gemeinsamer Stadtkrimi spielen wird", kündigt Heike Scharpff an. Die Vorstellungen an den noch unbekannten Leerstellen sind für den 23. März, den 27. April, den 25. Mai, den 31. August, den 28. September und den 26. Oktober vorgesehen. Eine Abschlussperformance, die alle Ermittlungsergebnisse zusammenfasst, wird es im Frühjahr 2019 geben. Termin und Ort dafür stehen noch nicht fest.

"Wir erhoffen uns vom ,Tatort Lücke' wertvolle Forschungsimpulse", betont die Museumsleiterin Birgit Klitzke. Zudem freue sie sich darauf, zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. Wer Museumsarbeit für staubtrocken und Museumsbesuche für langweilig halte, sitze einem Irrtum auf, der sich durch das Mitwirken an diesem kreativen Stadtkrimi aber korrigieren lasse. Im Museum selbst werde durch das Projekt ein digitaler Wissensspeicher aufgebaut, der dauerhaft zur Verfügung stehe. Überdies findet dort das Lückenlabor seinen Platz, das zu den Öffnungszeiten des Museums für eigene Recherchen genutzt werden kann. Dort gibt es unter anderem Mikroskope, Stadtpläne und Nachschlagewerke.

"Wir laden jeden Eberswalder ein, seine durchs Tatort-Schauen erworbenen kriminalistischen Kenntnisse bei der historischen Spurensuche in der Stadt auszuprobieren", sagt der Kulturdezernent Jan König, der sich vorstellen könnte, das eine oder andere Mal selbst als Geschichtskommissar tätig zu werden. Zu den weiteren Unterstützern gehören die Eberswalder Hochschule, der Verein für Heimatkunde, das Kreisarchiv Barnim, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und die Kulturstiftung des Bundes, die "Tatort Lücke" aus dem Programm "Stadtgefährten" fördert - mit 135 000 Euro. Weitere 15 000 Euro werden als Eigenmittel aufgebracht.

Infos unter www.tatortluecke.de