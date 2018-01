Zwei Stunden mehr Sport

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Schüler der zweiten Klasse haben ab den Winterferien mehr Sport. Vier Grundschulen aus Schwedt machen mit bei einem Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen", das Kinder zu ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung motivieren soll. Im Februar geht es los.

Das EU-geförderte Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" findet an allen vier staatlichen Grundschulen in Schwedt sowie an 18 Schulen in Kolobrzeg, Stepnica und Goleniow in Polen statt. Mehr als 800 Schüler, etwa 200 in Schwedt, sollen sich dabei im Vergleich zu ihren Altersgenossen mehr bewegen und lernen, wie man sich gesund ernährt.

Ziel des Projektes ist es, Bewegungsarmut, Übergewicht undeinseitige Ernährung bei Kindern aktiv zu bekämpfen und dafür alle die zusammenzubringen, diefür das gesunde Aufwachsen der Kinder verantwortlich sind: Familie, Schule, Sportverein und Kommune.

Konkret geht es nach den Winterferien los. Schwedter Zweitklässler erhalten wöchentlich bis zu zwei Stunden zusätzlichen Sportunterricht, der von Trainern aus Schwedter Sportvereinen betreut wird, zum Beispiel Christoph Woditschka vom Uckermärkischen Boxverein an der Grundschule "Astrid Lindgren". Dabei soll die Lust der Kinder an Bewegung und an einem aktiven Lebensstil gefördert werden. Außerdem kommt einmal im Monat ein Ernährungsberater in den Sachkundeunterricht der Kinder und behandelt solche Themen wie ausgewogene Ernährung, gesunde Lebensgewohnheiten und medialen Konsum.

Die Idee dazu hatten deutsche und niederländische Kommunen. Wie in den meisten westeuropäischen Regionen stellten sie bei den Eingangsuntersuchungen für die Schulen einen steigenden Anteil von Kindern fest, die Haltungsschäden aufweisen, unzureichende Koordinationsfähigkeit, Übergewicht oder Defizite bei Ausdauerleistungen aufweisen. Die Folgen sind vermehrt auftretende Krankheiten mit Bluthochdruck, überdurchschnittlich hohe Blutfett- und Blutzuckerwerte, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und andere chronische Erkrankungen. Umgekehrt gehörten gerade bewegungsaktive Kinder zu den Schülern, die aufmerksam und konzentriert mitarbeiten, eine größere Lernbereitschaft zeigen sowie körperlich und gesundheitlich ihren Schulalltag erfolgreich meistern.

Im Rahmen des Interreg-IV-Euregioprojekts "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" wollten jeweils sechs Gemeinden das nicht einfach so hinnehmen, sondern erproben, wie sie Kinder altersgerecht zu mehr Bewegung und gesünderem Leben bewegen können. Drei Jahre lang erhielten nicht nur übergewichtige, sondern alle Kinder mehr Sportunterricht, Beratung zu gesundem Essen und verantwortbarem Konsum elektronischer Medien.

"Das Ergebnis war, dass die Kinder fitter waren und der Anteil übergewichtiger Kinder zurückging. Deshalb waren wir auch sofort davon begeistert, als die Europäische Sportakademie Brandenburg mit der Idee zu uns kam, das Projekt auch hier zu starten", erzählt Isa Wittstock von der Stadt Schwedt, die das Projekt koordiniert.

An der sportbetonten Erich-Kästner-Schule, die ohnehin mehr Sportstunden hat, und an der Waldrandschule, an der viele Schüler die Sport-AG besuchen, wird nur eine Sportstunde pro Woche mehr eingeführt.