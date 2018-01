"Ratseck" muss schließen

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Wohnungsbaugenossenschaft (Wohnbau) will in diesem Jahr 8,3 Millionen Euro in Erhalt und Abriss investieren. Begonnen wird mit der Sanierung der Großen Scharrnstraße. Die Gaststätte "Ratseck" muss wegen des Umbaus des Blocks Große Scharrnstraße 14a schließen.

Seit mehr als 15 Jahren ist das "Ratseck" in der Großen Scharrnstraße Anlaufpunkt für Menschen, die gut essen möchten. In knapp vier Monaten wird das Speiserestaurant Geschichte sein. Die Wohnungsbaugenossenschaft (Wohnbau), Eigentümerin des Neubaublocks Große Scharrnstraße 14a, hat der Restaurant-Mieterin Angela Plache zum 30. April gekündigt. Weil sie den Block sanieren möchte.

Während anderswo im Zentrum neue Lokale eröffnet worden sind und in diesem Jahr weitere eröffnet werden, verschwindet also in der Großen Scharrnstraße das letzte Restaurant. "Wir haben im Herbst 2017 die Kündigung bekommen", bestätigt Angela Plache. Für sie sei die Kündigung "überraschend" gekommen. Zwar hatte der Wohnbau-Vorstand im Mai 2015 öffentlich angekündigt, die sechs Blöcke in der Großen Scharrnstraße für 12,5 Millionen Euro umbauen zu wollen, doch wirklich passiert ist danach erstmal nichts. "Im Dezember 2016 erhielten wir dann von der Wohnbau einen Anruf, dass ein Gespräch nötig sei wegen der bevorstehenden Sanierung."

Die Wohnbau habe ihr angeboten, mit der Gaststätte vorübergehend in die ehemalige Pizzeria am nördlichen Ende der Fußgängerzone zu ziehen, erzählt Angela Plache. Ihr Mann Frank-Peter Plache, Koch im "Ratseck", und sie hätten sich die Räume angesehen. "Wir haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Vom Fußboden bis zur Decke ist alles rausgerissen, alles hätte neugemacht werden müssen, auch eine Küche gibt es nicht mehr." Der Aufwand für den zeitweisen Umzug in ein Provisorium wäre viel zu hoch gewesen - auch, wenn die Wohnbau den Umbau übernommen hätte, sagt die Gastronomin. "Wir haben gleich abgewinkt."

Auf ihren Vorschlag, die Sanierungspläne zu ändern und zunächst den gegenüberliegenden Block zu sanieren - wo das "Ratseck" dann möglicherweise in die sanierten Räume der einstigen Gaststätte "Frankfurter Kranz" hätte einziehen können - habe es keine Antwort mehr gegeben. "Nach unserer Ablehnung gab es überhaupt kein Gespräch mehr", sagt Angela Plache. "Stattdessen kam die schriftliche Kündigung. Wir sind schon ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Wohnbau nicht weiter das Gespräch mit uns gesucht hat, schließlich sind wir hier langjährige Mieter."

Sie sei nun auf der Suche nach neuen Räumen seit längerem mit der Wohnungswirtschaft GmbH im Gespräch und auch mit anderen Immobilieneigentümern, erklärt Angela Plache "Wir wollen auf jeden Fall im Zentrum bleiben." Dass das "Ratseck" woanders weiter existieren kann, wünscht sich auch Oberbürgermeister Martin Wilke. Er sei Stammgast und esse etwa zweimal pro Woche dort Mittag, erzählt er am Montag. "Und ich bin optimistisch, dass sich hier eine Lösung finden wird. Es gibt ja genügend Leerstand im Zentrum."

Informationen zu Investitionsplänen für dieses Jahr wollte die Wohnbau auf MOZ-Anfrage nicht herausgeben. Aus der Mitgliederzeitung "Wohngut" geht aber hervor, dass die Genossenschaft insgesamt 8,3 Millionen Euro in Sanierung, Erhaltung und Abriss investieren will. Größtes Projekt ist demnach der Block Große Scharrnstraße 14a, mit dem die mehrjährige Sanierung der Neubauten in der Fußgängerzone gestartet wird. Statt Ein-Raum-Wohnungen wird es hier künftig Eineinhalb- und Zwei-Raum-Wohnungen geben, auch ein Fahrstuhl wird eingebaut. Ähnlich wird auch der Block Schulstraße 17 umgestaltet. In Neuberesinchen wird der Block Friedenseck 4-8 saniert und von fünf auf drei Etagen verkleinert.

In West erhalten mehrere Häuser neue Heizanlagen, im Traubenweg werden einzelne Treppenhäuser saniert. Abgerissen werden die Blöcke Langer Grund 35-42 und Konstantin-Ziolkowski-Allee 33-42.