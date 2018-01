Ardagh investiert zweistelligen Millionenbetrag

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Die Ardagh Group hat einen zweistelligen Millionenbetrag in ihr Neuenhagener Werk investiert und nahezu jeden Bereich im Glaswerk auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das ist, so heißt es in einer Pressemitteilung, ein klares Bekenntnis zum hiesigen Standort, an dem seit 1995 Glasbehälter für regionale und internationale Abnehmer produziert werden.

Während der zweimonatigen Modernisierungsphase wurden u. a. 210 Tonnen Stahl, 3500 Tonnen Feuerfestmaterial und Steine für die neue Glasschmelzwanne angeliefert, zwei nagelneue Glasproduktionsmaschinen, neue Förderanlagen für die Glasscherben sowie modernste Prüfmaschinen für die Qualitätssicherung und Hightech-Verpackungsautomaten installiert. Nun ist das Glaswerk die modernste Produktionsstätte der Ardagh Group in Deutschland.

"Im Zentrum der Modernisierung stand unser Herzstück, die Glasschmelzwanne", berichtet Werkleiter Hartmut Treichel. "Wir haben sie nicht nur fast komplett neu gebaut, sondern auch mit 2000 Messpunkten im Bereich Mess- und Regeltechnik versehen. Damit ist es das größte je bei der Ardagh Group realisierte Projekt", setzt er stolz fort. Mit ihrem optimierten Design und der neu eingebauten Zusatzelektroheizung ist die Wanne nicht nur effizient, sondern auch umweltschonend, weil sie deutlich bessere Abgaswerte aufweist.

Es gab keinen Bereich auf dem gesamten Produktionsgelände, der nicht von der Generalüberholung betroffen war. "Außerdem wissen wir, dass wir hier in Neuenhagen weiter produzieren werden und investieren in die Zukunft des Standorts und unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit", so der Werkleiter.

Zwei der drei Glasproduktionsmaschinen wurden durch Neue ersetzt. Die Glasherstellung wird so moderner, effizienter und sicherer. Die Maschinen stehen nun nicht mehr auf einer erhöhten Plattform, sondern sind ebenerdig, was für die Maschinenführer ergonomischer ist und Unfällen vorbeugt. Aus der Maschine kommen die frisch produzierten Glasbehälter in den Kühlofen, der u. a. mit neuer Antriebstechnik aufgerüstet wurde. Bei der Qualitätssicherung sorgen neue Prüfmaschinen dafür, dass nur einwandfreie Flaschen und Gläser an einem der drei neuen Verpackungsautomaten landen.