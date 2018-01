Einzigartig und lebenswert

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Architekten aus aller Welt errichteten in den 50er-Jahren das Hansaviertel. Gegen den Verfall der einstigen Vorzeigesiedlung kämpft seit Jahren ein Bürgerverein. Seine Mitglieder wurden am Montag mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet.

Wer am Hansaplatz aus der U-Bahn steigt, sieht erst einmal nur die Schattenseiten der Nachkriegsmoderne. In der überdachten Ladenpassage mit Grips-Theater, Supermarkt und 24-Stunden-Späti lassen Obdachlose und Trinker die Pullen kreisen. Die niedrige braune Holzdecke leckt, ihre Stahlstützen rosten. In der Boutique, in der einst Box-Idol Bubi Scholz Parfüm feil bot, gibt es nun Schrippen. Im ehemaligen Butter Lindner wird heute Obst verkauft. "Angsträume" nennt Matthias Rudolph die dunklen Ecken rund um den U-Bahn-Ausgang, in denen sich Kippen und Urin sammeln.

Wer die Einzigartigkeit, die Schönheit und das Lebenswerte des Quartiers entdecken will, muss mit dem Vorsitzenden des Bürgervereins Hansaviertel einen Rundgang machen. Hinein in das Grün, das sich unter den Stelzen-Häusern von Oscar Niemeyer, Alvar Aalto oder Walter Gropius durch das Viertel zieht. Hin zu den weiß gerahmten Blöcken mit verglasten Aufgängen, Maisonetten-Häusern mit Loggien oder dem viergeschossigen Zeilenhaus, dessen Fassade durch versetzte Balkone so aussieht wie ein Schachbrett. Die Wahrzeichen des denkmalgeschützten Viertels sind aber 22 Meter hohe Punkthochhäuser, die wie Solitäre aus dem Tiergarten ragen.

Frei und locker haben sie internationale Architekten für die Bauausstellung 1957 in das von Spree und Parkanlagen umrahmte Gebiet gestellt. Quasi als Gegenentwurf zu den gründerzeitlichen Mietskasernen, zur monumentalen Nazi-Architektur oder der sozialistisch-einheitlichen Stadtplanung. "Man lebt hier wie auf dem Dorf", sagt Rudolph, der nach wenigen Schritten plötzlich in einer Gasse mit weißen Bungalows und mannshohen Gräsern steht.

Es war Zufall, dass der Architekt nach der Wende ins Viertel, nur zwei Kilometer vom Bahnhof Zoo entfernt, zog. Seit 2004 ist der 54-Jährige im Verein aktiv. Der trifft sich regelmäßig in der Hansa-Bibliothek. Der mit weißen Keramikriemchen verkleidete Flachbau mit gläsernem Lesegarten ist von Bauzäunen umgeben. Dass seine Schließung abgewendet wurde und die Bibliothek nun saniert wird, ist dem Engagement des Vereins zu verdanken. Die Mitglieder, unter ihnen viele Architekten und Künstler, nehmen in ihrer Freizeit Missstände auf, erarbeiten Studien zur Entwicklung der Siedlung, halten Vorträge. Inzwischen gibt es zehn Arbeitsgruppen. Eine befasst sich mit dem Antrag, das Hansaviertel gemeinsam mit seinem Ost-Pendant Karl-Marx-Allee in die Unesco-Weltkulturerbe-Liste aufzunehmen - als herausragende Beispiele für den Städtebau zur Zeit des Kalten Krieges.

Andere Mitglieder stellen die historischen Blumenkübel wieder auf, sorgen dafür, dass die Baudenkmäler ordentlich beschildert sind. Vieles wurde bisher aus Eigenmitteln des Vereins finanziert. Um einen Anlaufpunkt für Touristen zu schaffen, hat man sich mit einem Weinhändler zusammen getan. "Info-Shop Hansa-Viertel", steht auf einem Lädchen in der Bahnhofspassage, wo man neben einem guten Dornfelder auch eigens von Mitgliedern entworfene Postkarten, Faltpläne und Architekturführer erwerben kann.

Dass der Verein am Montagabend mit dem Berliner Denkmalpreis ausgezeichnet wurde, erfüllt Matthias Rudolph mit Stolz. "Und es ist natürlich Ansporn." Ansporn, weiter zu forschen, zu diskutieren, Strategien auszuarbeiten und Bezirk und Senat Vorschläge zu unterbreiten, wie ein 60 Jahre altes Baudenkmal in der heutige Zeit funktionieren kann. Als nächstes ist ein neues Lichtkonzept in der Ladenpassage geplant. "Mehr Helligkeit wird schon viel ausmachen", glaubt der Architekt.