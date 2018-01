"Sonne" und "Mond" schafften die Sensation nicht

Thomas Baake

Potsdam (MOZ) Die Damen des SV West Brandenburg werden die Kuh nicht fliegen lassen. Das hatte ihr Trainer Jens Bermig bei einem Erfolg über den Drittligisten FHC im Halbfinale und einem Pokaltriumph des Final Four im HVB-Pokal angekündigt. Die Mannschaft aus der Havelstadt verlor beim Turnier in der Landeshauptstadt mit 49:25 gegen den Frankfurter HC. "Das Ergebnis ist zu deutlich, aber ich bin mit der Leistung und Moral der Mannschaft zufrieden", so Trainer Bermig nach dem Spiel. Die Oderstädterinnen legten zu Beginn des Spiels mit einem glatten 3:0-Lauf los. West kam nur mühsam ins Spiel. Zu viel sogenanntes Knister, ein Harz zur besseren Ballhaftung in der Hand, machte ihnen zu schaffen. Einige Sieben-Meter-Strafwürfe wurden nicht verwandelt. Die Chancenauswertung war in der ersten Halbzeit nicht besonders gut. Es reichte aber dennoch zu zehn Treffern in 30 Minuten. Die ersten Tore für die Brandenburgerinnen erzielte Josefin Uhlmann. "Das war ein schönes Gefühl, den Rückstand zu verkleinern und den Anschlusstreffer zu erzielen", beschreibt die Rückraumspielerin ihre Torerfolge. Und das aus der zweiten Reihe und obwohl sie nicht die Größte ist. Frankfurt kennt sie gut. Dort war die Spielerin mit der Nummer 9 auf der Sportschule und somit beim FHC. "Es wurde zweimal am Tag intensiv trainiert", berichtet sie aus ihrer Erfahrung. Jetzt sei es wieder mehr Hobby geworden. "Es war eine Ehre gegen den FHC zu spielen und wir haben versucht, sie zu ärgern", so Josefin weiter. 25 Tore hätten sie manchmal in der Liga noch nicht in einem Spiel erzielt. "Ich bin stolz auf die Mannschaft und dass wir zweistellig Tore erzielen konnten", resümiert sie. Auffällig war, dass Uhlmann und Kolleginnen bei Kontern anfällig waren. Und so stand es zur Halbzeit 23:10 gegen die Brandenburgerinnen. Das lag vor allem daran, dass die Frankfurterinnen schneller und technisch besser waren. In der Halbzeitpause fand Bermig die passenden Worte. Die Torchancen sollten besser genutzt werden. Der Respekt sollte abgelegt werden. Und die Frankfurterinnen seien keine Zauberinnen sondern auch nur Handballerinnen. Und was sagen die Nicht-Zauberinnen zur Begegnung? "Wir haben uns ein bisschen dem Gegner angepasst und zu viel geträumt", so Mandy Schneider, Torhüterin des FHC. "Ich bin auch aufgeregt vor so einem Spiel, man weiß nie was kommt", gesteht Schneider. Und was da kommen kann, sind zum Beispiel ein Kontertor von Melinda Barchet. "Einfach drauf und treffen, da steht man unter Druck", so Melinda über die Gedanken im Kopf während der Aktion. Oder Hüftwürfe von Madlen Fontaine. "Die hat mir mein Jugendtrainer beigebracht", verrät die Shooterin. Das Spieltempo über die 60 Minuten war hoch. Und so verließen die ein oder anderen Spielerin in der zweiten Halbzeit die Kräfte. Madlen Fontaine musste auf dem Spielfeld wegen Krämpfen behandelt werden. Dennoch: Die West-Damen sind zufrieden, dass sie die 50 nicht voll bekommen haben und der Teamgeist sei top gewesen, hieß es von den Verantwortlichen.

Einige Mädels haben ein spezielles Markenzeiche: ein Tattoo auf der Wade. Madlen hat einen Mond und Melinda eine Sonne drauf. Das symbolisiere die Funktion untereinander. Und so möchte die Mannschaft auch in der kommenden HVB-Pokalsaison wieder ins Final Four Turnier einziehen. In diesem Jahr holte sich der Favorit den Titel. Der FHC schlug die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst im Finale mit 22:12.